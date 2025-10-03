Με τσουρέκι ο Βασίλης Μπισμπίκης στην ιδιοκτήτρια της μάντρας μετά το τροχαίο - Τι λέει η κάτοικος Φιλοθέης

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στη Φιλοθέη, όπου συναντήθηκε με τους κατοίκους που υπέστησαν ζημιές από το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε. Με μια συμβολική κίνηση, προσέφερε γλυκά, χτύπησε κουδούνια και μίλησε προσωπικά με τους ανθρώπους της γειτονιάς, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν, είτε μέσω της ασφαλιστικής του εταιρείας είτε με δικά του έξοδα, ενώ δεν παρέλειψε να προσκαλέσει τους κατοίκους στη θεατρική του παράσταση.

Η στάση των κατοίκων

Οι κάτοικοι αποδέχθηκαν τη συγγνώμη του ηθοποιού και χαρακτήρισαν θετική την πρωτοβουλία του, αν και τόνισαν ότι θα ήταν προτιμότερο να είχε γίνει άμεσα, την επομένη του ατυχήματος.

«Εμένα ο Βασίλης Μπισμπίκης μου είπε ότι αν η ασφαλιστική του δεν τα πληρώσει, θα καλύψει ο ίδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν ο ηθοποιός, επιστρέφοντας από διασκέδαση, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και μάντρες σπιτιών, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας τους κατοίκους σε κατάσταση σοκ.