Οι θαυμαστές του Stranger Things πιστεύουν ότι εντόπισαν ένα κραυγαλέο λάθος στην τελευταία σεζόν της σειράς.

Συγκεκριμένα το «λάθος» αφορά σε μια σκηνή από το παρελθόν που ο Γουίλ (Νόα Σναπ) θυμάται το καταφύγιό που έχτισε στην αυλή, το Castle Byers, μαζί με τον αδελφό του Τζόναθαν (Τσάρλι Χίτον).

Η λάθος ανάμνηση

Υποτίθεται ότι είναι μια συγκινητική ανάμνηση, καθοριστική για τον Γουίλ ώστε να βρει τον εαυτό του, όμως οι θαυμαστές επεσήμαναν ένα σοβαρό λάθος στο flashback καθώς θυμήθηκαν ότι ο Τζόναθαν είχε στο παρελθόν περιγράψει την ίδια σκηνή λέγοντας «άρχισε να βρέχει».

Οι θεατές αναρωτήθηκαν αν «κανένας άλλος δεν παρατήρησε το λάθος» στο flashback της πέμπτης σεζόν, το οποίο δεν ταιριάζει με την προηγούμενη εκδοχή που είχαμε δει, ενώ κάποιος άλλος είπε ότι «δεν έχει κανένα νόημα» που τα αδέρφια φαίνονται χαρούμενα, αφού την ημέρα που έχτισαν το καταφύγιο ήταν επίσης η μέρα που ο πατέρας τους εγκατέλειψε την οικογένεια.

Η σκηνή στην οποία θα έπρεπε να βρέχει. | Netflix

Από την άλλη, κάποιοι θαυμαστές είπαν ότι το flashback του Γουίλ ήταν μέρος ενός «μοντάζ αναμνήσεων», οπότε μπορούσαν να αγνοήσουν το τι πραγματικά συνέβη και να εστιάσουν στο πώς ένιωθε ο χαρακτήρας, τονίζοντας ότι «οι στιγμές με βροχή είναι λυπητερές» και θα έρχονταν σε σύγκρουση με αυτό που ήθελε να μεταφέρει η σειρά.

Συμβαίνει όταν ο Γουίλ σκέφτεται τις πιο ευτυχισμένες στιγμές του, οπότε ο καιρός στη μνήμη του μπορεί τουλάχιστον να ταιριάζει με τη συναισθηματική ατμόσφαιρα.

Μπορούμε βέβαια να δείξουμε μια κατανόηση στους σεναριογράφους του Stranger Things που ίσως ξέχασαν τι είχαν γράψει, αφού ο Τζόναθαν περιέγραψε το χτίσιμο του Castle Byers στη δεύτερη σεζόν, η οποία κυκλοφόρησε το 2017, τότε που οι πρωταγωνιστές ήταν ακόμα παιδιά.

Πολλά έχουν συμβεί και στο Χόκινς και στον κόσμο γενικότερα από τότε, οπότε μια βροχή ίσως τελικά να μην είναι και τόσο μεγάλο λάθος όσο παρουσιάζεται από τους φαν.

Το λάθος με την ηλικία του Γουίλ

Βέβαια, υπάρχει και κάτι ακόμα που φαίνεται να πηγαίνει στραβά με τον Γουίλ και αφορά την ηλικία που αναφέρει η μητέρα του Τζόις (Γουινόνα Ράιντερ). Σε ένα επεισόδιο της πέμπτης σεζόν αναφέρει ότι δεν κατάφερε να προσέχει τον «11χρονο γιο» της. Ενώ στην απαγωγή του από τον Ντεμογκόργκον αναφερόταν στις αφίσες της εξαφάνισής του ως 12 ετών.

Δυστυχώς, στην αφίσα εξαφάνισης του Γουίλ μετά την απαγωγή του από τον Demogorgon στην πρώτη σεζόν, η ηλικία του αναγράφεται ως 12.

Και αυτή δεν είναι η μόνη παράβλεψη που έχει γίνει αναφορικά με την ηλικία του Γουίλ. Αφού οι σεναριογράφοι του Stranger Things είχαν ξεχάσει και τα γενέθλιά του.

Τα γενέθλια του χαρακτήρα είχαν οριστεί στις 22 Μαρτίου, αλλά το δεύτερο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν διαδραματίζεται εκείνη την ημερομηνία και κανείς δεν το αναφέρει.

Αυτό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο κοινό των φαν του Stranger Things, το οποίο βάφτισε το περιστατικό «birthdaygate», καθώς ορισμένοι θαυμαστές πίστεψαν ότι αυτό σήμαινε πως η οικογένεια και οι φίλοι του Γουίλ είχαν απλώς ξεχάσει εντελώς τα γενέθλιά του.

Ωστόσο, οι αδελφοί Ντάφερ ανέφεραν ότι σκέφτονταν να αλλάξουν την επίσημη ημερομηνία γενεθλίων του χαρακτήρα, καθώς θα ήταν «πολύ σκληρό» να θεωρηθεί πως όλοι απλώς την αγνόησαν.

«Ήταν προφανώς ένα λάθος και λυπούμαστε. Ζητούμε συγγνώμη από τους θαυμαστές», δήλωσε ο Ρος Ντάφερ στο Variety το 2022.