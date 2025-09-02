Το μεγαλύτερο red flag για μια σχέση - Αυτό είναι το πιο προβληματικό χαρακτηριστικό ενός συντρόφου

Κάθε σχέση είναι και μία μοναδική ιστορία. Μπορεί να συναντάμε ομοιότητες από τη συναναστροφή μας με ανθρώπους που μοιραστήκαμε τη ζωή μας στο παρελθόν, ωστόσο η μοναδικότητά της είναι αυτή που την κάνει να ξεχωρίζει.

Όχι πάντα για τους σωστούς λόγους. Ο κάθε σύντροφος έρχεται στη ζωή μας μαζί με μια βαλίτσα χαρακτηριστικά και σίγουρα είναι ανέφικτο να γνωρίζουμε εξ’ αρχής, αν μπορούμε να πορευτούμε μαζί του.

Κάθε σχέση χρειάζεται τον χρόνο της, ωστόσο επειδή ακριβώς είναι πολύτιμος, οφείλουμε στον εαυτό μας να θέσουμε τα όριά μας.

