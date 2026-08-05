Μελέτης Ηλίας: «Η εξούσια τρελαίνει τον άνθρωπο - Πολλοί γονείς παρασυρόμαστε»

Ο Μελέτης Ηλίας παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό ΟΚ!, με αφορμή την καλλιτεχνική σύμπραξη με τη Λένα Παπαληγούρα το φετινό καλοκαίρι.

Ο ηθοποιός μίλησε για την εξουσία στον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, όσο και για την ύπαρξη της εντός της οικογένειας.

Σε ερώτηση για το αν η εξουσία αλλάζει τον χαρακτήρα των ανθρώπων, ο ηθοποιός απάντησε:

«Νομίζω ότι τον διαβρώνει. Η εξουσία τρελαίνει. Πρέπει να τη διαχειρίζεσαι σοφά, όπως και να αλλάζει χέρια, ώστε εκείνος που έχει τον απόλυτο έλεγχο να καταλαβαίνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να τη χάσει.

Στη συνέχεια ερωτήθηκε αν πιστεύει ότι στην οικογένεια πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή «εξουσίας»:

«Εκ των πραγμάτων υπάρχει εξουσία. Όταν έχεις ανήλικα παιδιά, πρέπει με κάποιο τρόπο να τους επιβάλλεις ότι αυτό που σκέφτεσαι είναι το σωστό, ότι σε συνδυασμό με τον διάλογο, θα επικρατήσει το πιο λογικό.

Από εκεί και πέρα, δεν πρέπει να έχεις παρωπίδες, ούτε να είσαι απόλυτος στις απόψεις σου. Πρέπει να ακούσεις τον άλλον, να καταλάβεις τον αντίλογο και να βρεις έναν έξυπνο τρόπο ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Διαφορετικά γίνεσαι ένας οικογενειάρχεις – τύραννος».

Κατέληξε λέγοντας: «Θεωρώ ότι πολλοί γονείς παρασυρόμαστε από την άσκηση εξουσίας και ξεφεύγουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Εκεί πρέπει να κάνεις κάποια βήματα πίσω. Να καταλάβεις ότι έχεις απέναντι σου ανθρώπους που μπορεί να είναι σε μικρότερη ηλικία αλλά έχουν έναν ενθουσιασμό που δεν είναι αμελητέος.

Πρέπει να σκεφτούμε, να ακούσουμε τον συνομιλητή μας και να λάβουμε υπόψη μας και τον έτερο γονέα. Χρειάζεται να βρίσκεις έξυπνες λύσεις».