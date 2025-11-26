Μελέτης Ηλίας: «Όποιος κάνει χρήση ναρκωτικών δεν το ελέγχει, το χω δει και σε εμένα»

Μιλώντας από προσωπική εμπερία για την χρήση ναρκωτικών ουσιών, ο Μελέτης Ηλίας εμφανίστηκε στην διαδικτυακή εκπομπή «Γνώμη» στο YouTube κανάλι του Fipster, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Ο ηθοποιός μίλησε στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής του Fipster με τίτλο «Ακριβά ρούχα με άδειο πορτοφόλι», αναφέροντας ότι σταμάτησε οριστικά τη χρήση ναρκωτικών στην ηλικία των 27 ετών.

Ακόμη αναφέρθηκε και στην κατανάλωση αλκοόλ, δηλώνοντας πως κρατά μια ασφαλή απόσταση και πίνει με μέτρο καθώς ο πατέρας του «είχε ένα θέμα με το αλκοόλ», κα΄τι το οποίο τον επηρέασε.

«Όποιος κάνει χρήση και νομίζει ότι το ελέγχει, δυστυχώς δεν το ελέγχει ή δεν θα το ελέγχει για πάντα και όταν πια δεν θα το ελέγχει θα είναι πια πολύ αργά. Αυτό είναι κάτι που το έχω δει σε εμένα και σε πολλούς ανθρώπους στον κοινωνικό μου περίγυρο. Θυμάμαι ότι ήμουν 27 στα 28 και από ποτέ είναι μια ζωή χωρίς καθόλου ουσίες», είπε συγκεκριμένα.

«Πίνω αλκοόλ, μου αρέσει, αλλά το ελέγχω γιατί είχε και ο πατέρας μου ένα θέμα με το αλκοόλ. Προσπαθώ να το έχω από μία ασφαλή απόσταση. Αυτό που κατάλαβα, ότι δεν μπορώ να το ελέγξω, το έκοψα μαχαίρι, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Το επόμενο βήμα ήταν να πας σε ένα κέντρο απεξάρτησης», συμπλήρωσε.