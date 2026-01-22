Μελίνα Ασλανίδου: Ακύρωσε προγραμματισμένες εμφανίσεις λόγω προβλήματος υγείας

Αναβάλλονται οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της Μελίνας Ασλανίδου για την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε η τραγουδίστρια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λόγω προβλήματος υγείας.

Μέσα από την ανάρτησή της, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε εκείνους που είχαν προγραμματίσει να παρευρεθούν στις εμφανίσεις της, ευχαριστώντας τους για την κατανόηση και τη στήριξή τους, ωστόσο δεν έκανε γνωστό τι ακριβώς αντιμετωπίζει με την υγεία της.

«Αγαπημένοι μου, ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση και την αγάπη σας», ήταν το μήνυμα που έστειλε.

Η Μελίνα Ασλανίδου δεν έχει ανακοινώσει πότε πρόκειται να επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.