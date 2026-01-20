Μέλπω Ζαρόκωστα: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία - «Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε» είπε ο γιος της

Σε κλίμα συγκίνησης είπαν σήμερα Τρίτη (20/1) συγγενείς και φίλοι το τελευταίο «αντίο» στη Μέλπω Ζαρόκωστα που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 92 ετών.

Η κηδεία της Μέλπως Ζαρόκωστα έγινε στη 1 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών όπου βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου μεταξύ των οποίων η Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μαίρη Ραζή, αλλά και οι Σπύρος Πώρος, Γιώργος Γεωργίου, Αλέξανδρος Κασαανδρινός.

Ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα, Αλέξανδρος Παγουλάτος, δήλωσε συγκινημένος:

«Ως μητέρα ήταν υπερβολικά συναισθηματική. Μου έδωσε αγάπη μέχρι το όριο του υπερβολικού και ακριβώς επειδή ήταν τόσο προσηλωμένη και ήμουν τόσο σπουδαίος για αυτή, ο πατέρας μου προσπαθούσε να κάνει μια μικρή ανάσχεση γιατί και η υπερβολική προστσία δεν είναι ό,τι καλύτερο.

Ωστόσο, το είχε υπόψη της, δηλαδή είχε μια αυτοπαρατήρηση και ρωτούσε πάντα τους ειδικούς και παρότι πόναγε η καρδιά της, της έλεγαν "πρέπει να τον αφήσεις ελεύθερο να πάει να παίξει, να πέσει" και έτσι μεγάλωσα ειδικά στην εφηβεία με πολλές ελευθερίες».

«Είχαμε μια πολύ καλή σχέση, ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Μου έδινε συμβουλές που οι περισσότερες βγήκαν.

Τα τελευταία της χρόνια ήταν δύσκολα. Εδώ και πέντε χρόνια πολύ σαχνά ξεκίνησε μια φθορά του μυαλού και δυστυχώς η χαριστική βολή ήταν το καλοκαίρι του 2024 όπου κατέπεσε και από τότε έγινε ένας αγώναςνα μπορέσουμε να της προσφέρουμε ό,τι καλύτερο», πρόσθεσε.

Ακόμα μιλώντας ο ίδιος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ανέφερε:

«Είναι ένας συμβολικός αποχαιρετισμός. Είναι το τέλος της υλικής ζωής ενός ανθρώπου, του οποίου η ψυχή έχει απολαύσει μεγάλα πράγματα και έχει αφήσει πίσω του πραγματα σε όλους μας.

Η γυναίκα ξεκουράστηκε. Θα έλεγα ότι σε σχέση με άλλες τραγικές ιστορίες που ακούω, εγώ νομίζω ότι είχε ένα ευτυχές τέλος. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε για τις τελευταίες της στιγμές.

Μας βοήθησε πάρα πολύ η διοίκηση του Γηροκομείου Αθηνών και όλοι οι εργαζόμενοι. Τις τελευταίες της στιγμές τις έζησε σε ένα περιβάλλον που την αγάπησε και αυτό την χαροποιούσε. Ήταν μία τεράστια καλλιτέχνις και άνθρωπος».

Τη συγκίνησή της δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ούτε η Άννα Φόνσου, η οποία μιλώντας στις κάμερες, ανέφερε:

«Χάσαμε και τη Μέλπω. Το 2026 έχει μπει με θανάτους. Η Μέλπω για εμάς και το Σπίτι του Ηθοποιού ήταν ένα πολύ στέρεο και πολύ σημαντικό πρόσωπο. Εγώ προσωπικά την ήξερα 50 χρόνια, ήταν φίλη μου. Είχαμε παίξει μαζί σε τανίες, στο θέατρο. Ήταν μια γυναίκα που κοιτούσε τόσο μπροστά, δεν είχε να πει κακό λόγο για κανέναν.

Ήταν τόσο αγαπητή σε όλους που αυτό που λένε "πλήρης ημερών" δεν το δέχομαι εγώ γιατί η Μέλπω έπρεπε να ζήσει πολλά πολλά χρόνια».

Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία

Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα, Αλέξανδρος Παγουλάτος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Άννα Φόνσου - Σπύρος Μπιμπίλας | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαίρη Ραζή | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ