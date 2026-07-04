Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Η πρώτη του κουβέντα όταν μίλησε ήταν σε αγαπώ πολύ πολύ παιδί μου»

Μια άκρως εξομολογητική και συγκινητική συνέντευξη παραχώρησε η Τίνα Μεσσαροπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται», που προβλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη που έκανε μαζί με τον σύζυγό της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» –εκεί όπου ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έδωσε μια σκληρή μάχη τους προηγούμενους μήνες, μετά από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

Η ίδια περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή τις δύσκολες στιγμές που ο σύντροφός της δεν είχε ακόμα τη δυνατότητα να μιλήσει. Όπως εξήγησε, η ίδια προσπαθούσε ασταμάτητα να τον παρακινήσει να βγάλει μια λέξη, ρωτώντας τον διαρκώς αν την αγαπάει.

Όταν τελικά ήρθε η πολυπόθητη στιγμή που ο Γιώργος Μυλωνάκης κατάφερε να επικοινωνήσει ξανά, τα λόγια του λύγισαν τη δημοσιογράφο. Η Τίνα Μεσσαροπούλου δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Τον ρώταγα συνέχεια "μ' αγαπάς" και η πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν "σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου". Τώρα που το λέω συγκινούμαι, αλλά τον κούρασα τόσο πολύ να του το λέω, που έλεγα "κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα νευριάσει και θα μιλήσει". Ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε όταν μίλησε, όχι όταν συνήλθε. Το λέω και δακρύζω».