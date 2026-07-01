Τίνα Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Έδειξα στον Γιώργο το δωμάτιο που βρισκόταν στον Ευαγγελισμό»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Τίνα Μεσσαροπούλου επισκέφτηκαν χθες (30/6) στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσουν προσωπικά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που βοήθησαν τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ στην πρόσφατη μάχη που έδωσε όταν λίγο μετά το Πάσχα υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και σήμερα (1/7) στο Happy Day η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στην επίσκεψή τους στο νοσοκομείο.

«Μας συγκινήσατε χθες με τα πλάνα στον Ευαγγελισμό γιατί θυμηθήκαμε όλοι τα πρωινά, τα μεσημέρια που ήμασταν στο πλευρό σου και εσύ ήσουν εκεί συνέχεια και πώς γυρίσατε νικητές και όρθιος ο Γιώργος και εσύ στο πλευρό του για να ευχαριστήσετε τους νοσηλευτές και τους γιατρούς», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την Τίνα Μεσσαροπούλου να σχολιάζει με μικρή δόση αυτοσαρκασμού: «Τι ζήσαμε ε;».

«Βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα - το έγραψα κιόλας - τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στεναχώρια, από το πρώτο λεπτό. Μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και χθες απεριόριστη χαρά για αυτό που ζήσαμε», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Εν τω μεταξύ βλέπω τα πρόσωπα των ανθρώπων, τα γνωρίσαμε», σημείωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τη συνεργάτιδά της να αναφέρει «είναι όλα οικεία».

«Μακάρι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν μία μάχη να βγαίνουν νικητές. Πάντως αυτό που βιώσαμε εμείς εκεί είναι ότι οι Έλληνες γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες στο σύστημα, καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες και για αυτό αξίζουν πολλά μπράβο όλοι αυτοί οι άνθρωποι», τόνισε στη συνέχεια η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Και αυτό ήταν το λιγότερο πραγματικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί φεύγοντας για τη Γερμανία, τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι. Και το κάναμε. Το κάναμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Του έδειξα και το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν. Θυμόταν τη στιγμή που φεύγαμε από τον Ευαγγελισμό και κάποιες αχνές εικόνες, αλλά εύχομαι όλοι όσοι νοσηλεύονται, να βγουν από εκεί μέσα το συντομότερο δυνατό όρθιοι, όπως ακριβώς έφυγε ο Γιώργος και γύρισε.

Και την αγάπη μου γιατί εγώ πια έχω αναπτύξει σχέσεις με ανθρώπους που δυστυχώς τυγχάνει να είναι ακόμα μέσα, ανθρώπους που τους αισθάνομαι πάρα πολύ κοντά και μιλάμε και έχουμε καθημερινή επαφή», είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου.