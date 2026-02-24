Μετά το FOMO, έρχεται το FOBO: Πώς θα αναγνωρίσεις αυτή την «παγίδα» αναποφασιστικότητας

Πιθανότατα γνωρίζεις ήδη τον όρο FOMO (Fear of Missing Out), τον φόβο δηλαδή ότι κάπου αλλού συμβαίνει κάτι πιο συναρπαστικό από αυτό που κάνεις εσύ εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα συναίσθημα που μας ωθεί να τσεκάρουμε διαρκώς τα social media για να μη μείνουμε «εκτός». Ωστόσο, υπάρχει ένας άλλος, ίσως πιο ύπουλος και καταστροφικός «συγγενής» του, που επηρεάζει την καθημερινότητά σου με τρόπο που ίσως δεν είχες αντιληφθεί μέχρι σήμερα: το FOBO.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Απόκριες στα Μεστά Χίου: Πόσο αστείο θεωρείται να κάνουμε χιούμορ με τον πνιγμό 15 μεταναστών;
- Συγκλονιστικό βίντεο: Ποδοσφαιριστής κάνει ΚΑΡΠΑ σε γλάρο που χτυπήθηκε από μπάλα
- Κλέλια Ανδριολάτου: Εντυπωσίασε με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA - Τη συνόδεψε ο Παπακαλιάτης
- Στο νοσοκομείο από ταραμοσαλάτα η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.