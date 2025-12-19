«Μια κακή απόφαση μετά από κοκτέιλ»: Η γυναίκα που έγινε viral στη συναυλία των Coldplay μιλά για τον εφιάλτη της

Όταν η kiss cam στη συναυλία των Coldplay εστίασε πάνω σε ένα ακόμα ζευγάρι, κανείς δεν περίμενε αυτή την αντίδραση, αλλά και αυτή την εξέλιξη.

Η αντίδραση του ζευγαριού πρόδωσε πως μάλλον δεν ήταν ένα νόμιμο ζευγάρι και οι δυο τους υπέστησαν τις επόμενες ημέρες επαγγελματικές και προσωπικές συνέπειες για αυτή την επιλογή τους.

Η εκτελεστική διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Κριστίν Κάμποτ ήταν η γυναίκα που εμφανίστηκε στην μεγάλη οθόνη σε συναυλία των Coldplay αγκαλιάζοντας τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της τεχνολογικής εταιρείας Astronomer, Άντι Μπάιρον. Έκτοτε ζει έναν εφιάλτη από αυτή τη στιγμή που έγινε viral.

Η Κριστίν Κάμποτ παραιτήθηκε και η ίδια μετά την παραίτηση του κ. Μπάιρον.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Times, η Κάμποτ δήλωσε ότι αναζητά νέα δουλειά, αλλά της έχουν πει ότι είναι «ακατάλληλη».

«Έγινα meme, ήμουν η πιο καταδιωκόμενη διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού στην ιστορία του HR», είπε η Κάμποτ στην Times.

Η Κάμποτ ήταν χωρισμένη από τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν επίσης παρών στην συναυλία.

Η βραδιά στους Coldplay

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στην New York Times, εξήγησε ότι δεν είχε σεξουαλική σχέση με τον κ. Μπάιρον και οι δύο δεν είχαν φιληθεί ποτέ πριν από εκείνο το βράδυ – αν και παραδέχτηκε ότι είχε μια «έλξη» για τον αφεντικό της.

«Πήρα μια κακή απόφαση, ήπια μερικά κοκτέιλ, χόρεψα και συμπεριφέρθηκα ακατάλληλα με τον αφεντικό μου», είπε, προσθέτοντας ότι «αναλαμβάνω την ευθύνη και έχασα την καριέρα μου γι' αυτό».

Η παρενόχληση έκτοτε δεν σταμάτησε

Αναφορικά με το γιατί αποφάσισε να μιλήσει τώρα, η Κάμποτ είπε στην Times: «Δεν έχει τελειώσει για μένα, και δεν έχει τελειώσει για τα παιδιά μου. Η παρενόχληση δεν σταμάτησε ποτέ».

Τα δύο της παιδιά ντρέπονται να τα πάρει από το σχολείο ή να πάνε σε αθλητικούς αγώνες μαζί της, είπε, ενώ προσέθεσε: «Είναι θυμωμένα μαζί μου. Και μπορεί να είναι θυμωμένα για το υπόλοιπο της ζωής τους – πρέπει να το δεχτώ».

Η Κάμποτ αναρωτήθηκε αν ο κ. Μπάιρον είχε δεχτεί το ίδιο επίπεδο κακοποίησης μετά το σκάνδαλο, ανέφερε η Times.

«Νομίζω ότι, ως γυναίκα, όπως πάντα συμβαίνει, πήρα το μεγαλύτερο μέρος της κακοποίησης. Οι άνθρωποι έλεγαν ότι ήμουν "χρυσοθήρας" ή ότι "ξαπλώθηκα με τον δρόμο προς την κορυφή", κάτι που δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα», είπε.

«Δούλεψα σκληρά για να το αποφύγω όλη μου τη ζωή και να που βρέθηκα κατηγορούμενη γι' αυτό».

Στην κορύφωση του σκανδάλου, η εμφάνισή της, το σώμα της, το πρόσωπό της και τα ρούχα της υποβλήθηκαν σε σχολιασμό και κριτική, ενώ πολλές διάσημες προσωπικότητες, όπως η Γούπι Γκλοντμπεργκ, τη χλεύασαν.

Τα απειλητικά μηνύματα

Η Κάμποτ είπε στην New York Times ότι έλαβε απειλητικά μηνύματα μετά το περιστατικό, περιλαμβανομένων μηνυμάτων από κάποιον που έλεγε ότι ήξερε πού ψώνιζε και έγραψε: «Έρχομαι για σένα».

Είπε ότι «τα παιδιά μου φοβόντουσαν ότι θα πεθάνω και ότι θα πεθάνουν κι αυτά», ενώ η οικογένειά της άρχισε να αποφεύγει δημόσιους χώρους και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Οι γυναίκες ήταν οι πιο σκληρές κριτές, είπε στην New York Times, καθώς όλες οι επιθέσεις στο πρόσωπό της και οι περισσότερες κλήσεις και μηνύματα προέρχονταν από γυναίκες.

Τα προσωπικά της στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο (γνωστό και ως doxxing) και για εβδομάδες βομβαρδιζόταν με έως και 600 κλήσεις την ημέρα, ανέφερε η New York Times. Οι παπαράτσι έξω από το σπίτι της έκαναν «παρέλαση» και έλαβε 50 ή 60 απειλές θανάτου.

Ωστόσο, τα πράγματα αρχίζουν να βελτιώνονται. Η Κάμποτ βρήκε θεραπευτές για τα παιδιά της και άρχισε να βγαίνει από το σπίτι για να παίξει τένις.

Ενώ αυτή και ο Μπάιρον διατηρούσαν επαφή για λίγο, ανταλλάσσοντας «συμβουλές διαχείρισης κρίσεων», η Κάμποτ δήλωσε ότι αποφάσισαν ότι «η επικοινωνία μεταξύ μας θα έκανε πολύ δύσκολο το να προχωρήσουμε και να θεραπευτούμε» και δεν έχουν μιλήσει από τότε.