Σκάνδαλο με kisscam στους Coldplay: Ο CEO τα ξαναβρήκε με τη γυναίκα του μετά την απιστία

Κανείς δεν πίστευε ότι θα μιλάμε από τον Ιούλιο για το σκάνδαλο με την kisscam των Coldplay και το παράνομο ζευγάρι που πιάστηκε στα πράσα, ωστόσο ο CEO, τα memes, οι μαρτυρίες του κύκλου του ζευγαριού φέρνουν το θέμα ξανά στο προσκήνιο.

Τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα αυτή την φορά στον πρώην διευθύνων σύμβουλο της Astronomer, που μόλις το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε «πιάστηκε» από τις κάμερες να κυκλοφορεί ξανά με τη σύζυγό του. Δύο μήνες αφότου ο εκδιωγμένος μεγιστάνας της τεχνολογίας πιάστηκε να φιλιέται με την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού στη συναυλία.

Άλλες φωτογραφίες που τράβηξε το μέσο δείχνουν το ζευγάρι να περπατάει στην πολυτελή γειτονιά φορώντας φόρμες και αθλητικά ρούχα.

Αυτό σημαίνει ότι μάλλον, το ζευγάρι είναι ξανά μαζί μετά την απιστία του - viral πλέον - CEO.

Με πληροφορίες από New York Post