Μιχάλης Αεράκης για βεντέτα στα Βορίζια: «Αν δεν γίνει σασμός, πολύ φοβάμαι θα ξεσπάσει και δεύτερο κύμα»

Ο γνωστός ηθοποιός, Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος έχει καταγωγή από την Κρήτη και για τρία χρόνια υποδυόταν τον παπα-Μιχάλη στη σειρά «Σασμός», μίλησε στο Πρωινό με αφορμή το διπλό φονικό στα Βορίζια του δήμου Φαιστού και εξέφρασε τον φόβο του να συνεχιστεί η βεντέτα και να ξεσπάσει ένα «δεύτερο κύμα».

«Οι βεντέτες για μένα είναι γνώριμες, τις ζω από πολύ μικρό παιδί στα Ανώγεια. Αυτό τώρα είναι το κακό πρόσωπο της Κρήτης. Είναι αυτό που κατατρέχει τον τόπο μου, το νησί μου, την Κρήτη μου.

Είχα ρωτήσει πριν από κάμποσα χρόνια ένα φίλο μου τι πάει να πει αντρεία. Μου είπε, αντρεία δεν είναι ούτε οι κούπες, ούτε τα πιστόλια στη μέση, αλλά άμα κάνεις ένα λάθος, να το παραδεχτεί και να ζητήσεις συγνώμη από τον άνθρωπο που έβλαψες. Εγώ αυτή την Κρήτη ξέρω», δήλωσε αρχικά ο Μιχάλης Αεράκης.

«Αυτά τα περιστατικά μόνο βαθιά λύπη μου προξενούν. Η αντίδραση κατά την άποψή μου της αστυνομίας σε τέτοια μέρη, τα οποία είναι μπαρουτοκαπνισμένα, έπρεπε να ήταν άμεση, τώρα είναι αργά. Το γεγονός αυτό δεν θα ξεχαστεί, θα υπάρχει.

Αν δεν γίνει σασμός πολύ φοβάμαι, ότι όταν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας, ότι θα ξεσπάσει και ένα δεύτερο κύμα, το οποίο πραγματικά δεν το εύχομαι», ανέφερε στη συνέχεια ο ίδιος.

«Ως Καλλιτεχνικός διευθυντής που έκανα 17 χρόνια στο ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, 17 χρόνια μπαινόβγαινα στις φυλακές και οι περισσότεροι από αυτούς, το επόμενο δευτερόλεπτο από όταν έκαναν αυτό που έκαναν, το μετάνιωσαν. Πριν το μετανιώσουν ας σκεφτούν όχι τον εαυτό τους, αλλά τα παιδιά, τα εγγόνια, τις οικογένειές τους», κατέληξε ο Μιχάλης Αεράκης.