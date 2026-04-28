Μιχάλης Ρακιντζής: «Μεγάλο λάθος των καλλιτεχνών να ασχολούνται με την πολιτική»

Ο Μιχάλης Ρακιντζής ήταν καλεσμένος σήμερα (28/4) στο Buongiorno με τον καλλιτέχνη να εξομολογείται πως οι συνεντεύξεις δεν είναι το φόρτε του, καθώς όπως είπε, «πολλές φορές λέω βλακείες και μετά το μετανιώνω».

Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε για την αγάπη του κόσμου, το τραγούδι S.A.G.A.P.O. με το οποίο είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision το 2002, τη συνεργασία του με την Bonnie Tyler στο τραγούδι «The desert is in your heart», ενώ εξήγησε γιατί δεν προσπάθησε να κάνει διεθνή καριέρα, όπως και τον λόγο για τον οποίο δεν θα ασχολιόταν με την πολιτική.

«Από πιτσιρίκι αυτό κάνω, αυτό μου αρέσει να κάνω. Η αγάπη του κόσμου είναι κάτι που σέβομαι απόλυτα. Το να σε αγαπάει ο κόσμος δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να το ανταποδίδω. Σε αυτό που θέλω να κάνω, τίποτα δεν ξεπερνά τις ώρες που είμαι στο στούντιο», είπε αρχικά ο Μιχάλης Ρακιντζής.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2002, o γνωστός καλλιτέχνης ανέφερε:

«Δεν θα σβήσω το παρελθόν, αλλά δεν μπορώ να μένω κολλημένος σε αυτό που έχω κάνει. Το S.A.G.A.P.O. δεν μπορώ να κρίνω εάν ήταν μπροστά για την εποχή του, ακούω τον κόσμο που το λέει.

Αν το πάρω με τα διεθνή δεδομένα, δεν ήταν κάτι που θα έλεγε ο κόσμος ότι δεν έχει ξανακούσει. Ήταν ένα κομμάτι της εποχής του. Έκανα αυτό που ήθελα εκείνη τη στιγμή. Μπήκα, είδα, έφυγα»

Όσον αφορά τη συνεργασία με την Bonnie Tyler το 1992, ο ίδιος δήλωσε:

«Η Tyler ήταν μία τραγουδίστρια που άκουγα και μου άρεσε η έκφρασή της. Το ζήτησα, μου είπαν δεν γίνεται. Είπα "προσπάθησέ το, θα γίνει". Της έστειλα το τραγούδι, της άρεσε, ήρθε, το είπε, αντίο».

«Μου αρέσει η χώρα μου, να ζω με τους ανθρώπους μου. Δεν θα το άφηνα να πάω να δοκιμάσω κάτι στο εξωτερικό. Είμαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνω και μέχρι εκεί», δήλωσε ο Μιχάλης Ρακιντζής εξηγώντας πως μόνο άμα έμενε στην Αγγλία θα μπορούσε να κυνηγήσει διεθνή καριέρα, αφού «δια αλληλογραφίας» αυτή δεν γίνεται.

Σε ερώτηση για το αν θα ασχολιόταν ο ίδιος με τα κοινά, η απάντηση του Μιχάλη Ρακιντζή ήταν ξεκάθαρη:

«Όχι. Ενημερώνομαι, αλλά νομίζω είναι μεγάλο λάθος των καλλιτεχνών να ασχολούνται με την πολιτική γιατί ό,τι γνώμη και να έχεις, κράτα τη για τον εαυτό σου.

Έχεις δικαίωμα κάθε τέσσερα χρόνια να ψηφίσεις, δεν είναι ανάγκη να λες δεξιά και αριστερά γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που σε αγαπάνε... Έχεις μια καλή σχέση και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνεις αυτό».