Μίκι Ρουρκ: Αγνώριστος και αντιμέτωπος με έξωση - Χρωστάει 60.000 δολάρια

Το άλλοτε «κακό παιδί» του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ εθεάθη σχεδόν αγνώριστος έξω από το σπίτι του την Πρωτοχρονιά λίγα 24ωρα μετά την είδηση πως ενδεχομένως να βρεθεί αντιμέτωπος με έξωση, αφού φέρεται να μην έχει πληρώσει σχεδόν 60.000 δολάρια σε ενοίκια.

Ο Μίκι Ρουρκ απαθανατίστηκε να παραλαμβάνει παράλαμβανει παραγγελίες από το Taco Bell και από ένα σούπερ μάρκετ ντυμένος με ριγέ πουλόβερ και καταπονημένος, ενώ πολλοί σχολίασαν τη σημαντική απώλεια μαλλιών που φαίνεται να έχει υποστεί από τον περασμένο Αύγουστο.

Mickey Rourke looks unrecognizable in rare sighting as he faces possible eviction https://t.co/QxORfYhnx0 pic.twitter.com/FTePrF680c — Page Six (@PageSix) January 2, 2026

Mickey Rourke Looks Really Rough, Unrecognizable Amid Possible Eviction https://t.co/kL7j8TiddY pic.twitter.com/sJeG1sVEX6 — TMZ (@TMZ) January 2, 2026

Τα καθυστερημένα ενοίκια 60.000 δολαρίων και η έξωση

Ο ηθοποιός φέρεται να οφείλει στον ιδιοκτήτη του σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερημένα ενοίκια για το σπίτι του στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με αγωγή που κατατέθηκε στις 29 Δεκεμβρίου.

Ο 73χρονος ηθοποιός και πρώην πυγμάχος, έλαβε στις 18 Δεκεμβρίου ειδοποίηση να καταβάλει τα 59.100 δολάρια που φέρεται να οφείλει στον ιδιοκτήτη του, Έρικ Γκόλντι, σε οφειλόμενα ενοίκια ή να αποχωρήσει από το ακίνητο εντός τριών ημερών, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η ειδοποίηση, με την οποία ο Ρουρκ φέρεται να «μην συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις», σύμφωνα με την αγωγή, αναρτήθηκε στον χώρο του ακινήτου και του στάλθηκε ταχυδρομικά, καθώς δεν βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή που επιχειρήθηκε να του επιδοθεί, όπως αναφέρεται στα έγγραφα.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Ρουρκ άρχισε να μισθώνει το ακίνητο τον Μάρτιο του 2025, με το μηνιαίο ενοίκιο να ανέρχεται αρχικά στα 5.200 δολάρια. Αργότερα, το ενοίκιο αυξήθηκε στα 7.000 δολάρια τον μήνα.

Ο Γκόλντι ζητά την καταβολή των 59.100 δολαρίων που φέρεται να του οφείλει ο Ρουρκ σε καθυστερημένα ενοίκια, καθώς και αποζημίωση για τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με τα έγγραφα. Παράλληλα, αιτείται και τη «λύση» του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Το σπίτι που μένει ο Μίκι Ρουρκ

Το σπίτι είναι επιφάνειας περίπου 150 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει τρία υπνοδωμάτια και δύο πλήρη μπάνια. Περιγράφεται ως ένα «όμορφα ανακαινισμένο ισπανικού τύπου μπανγκαλόου», με ανοιχτή διαρρύθμιση και πρόσβαση σε μια «καταπράσινη» πίσω αυλή.

Ο Ρουρκ άρχισε να νοικιάζει το σπίτι λίγο πριν αποφασίσει να κινηθεί νομικά εναντίον του Celebrity Big Brother UK, λόγω φερόμενης διαφωνίας σχετικά με την αμοιβή του μετά την αμφιλεγόμενη αποχώρησή του από το ριάλιτι τον Απρίλιο.