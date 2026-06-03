Μίκι Ρουρκ: «Για χρόνια ήμουν ανόητος, δεν έφταιγε εκείνη» - Η δημόσια συγγνώμη στην πρώην γυναίκα του

Δημόσια συγγνώμη ζήτησε από την πρώην σύζυγό του, Κάρε Ότις ο Μίκι Ρουρκ μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, μετανιωμένος για το παρελθόν και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα λάθη που οδήγησαν στον χωρισμό τους.

Ο 73χρονος ηθοποιός και πρώην πυγμάχος αναδημοσίευσε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου ένα βίντεο για την ταινία «Άγρια Ορχιδέα» του 1989, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με την πρώην σύζυγό του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, εννόησε ότι θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για την κατάληξη της σχέσης τους.

Μίκι Ρουρκ: «Δεν έφταιγε εκείνη, όλα δικό μου λάθος»

«Δεν έφταιγε εκείνη, όλα δικό μου λάθος. Ήμουν ανόητος για τόσα χρόνια, δεν φταίει, εγώ έκανα ένα τυφλό, τρομερό λάθος. Μεγάλες οι τύψεις, τίποτα από αυτά δεν ήταν φταίξιμό της».

Ο Ρουρκ και η Ότις γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας και παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 1992. Ο γάμος τους ολοκληρώθηκε με διαζύγιο τον Δεκέμβριο του 1998. Οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά κινηματογραφικά το 1996 στο θρίλερ Exit in Red.

Η Κάρε Ότις, η οποία σήμερα είναι παντρεμένη με τον χημικό μηχανικό Μάθιου Σάτον και έχει αποκτήσει δύο κόρες, είχε περιγράψει με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς τη σχέση της με τον Ρουρκ στο αυτοβιογραφικό βιβλίο Beauty, Disrupted: A Memoir, που κυκλοφόρησε το 2011.

Σε συνέντευξή της την ίδια χρονιά, είχε χαρακτηρίσει τον γάμο τους ως μία «κακοποιητική σχέση», υποστηρίζοντας ότι και οι δύο προέρχονταν από δυσλειτουργικά οικογενειακά περιβάλλοντα, γεγονός που επηρέασε τη δυναμική ανάμεσά τους. Ο Ρουρκ είχε απαντήσει τότε ότι δεν σκόπευε να διαβάσει το βιβλίο, υποστηρίζοντας πως όσα είχαν γραφτεί εξέφραζαν, κατά την άποψή του, μια μονομερή οπτική των γεγονότων.