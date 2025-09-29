Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα»

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος το πρωί της Δευτέρας (29/9) στον αέρα του Buongiorno με αφορμή το περιστατικό τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν ο γνωστός ηθοποιός προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανέφερε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης πίνει και ότι αυτό το θέμα πρέπει να το λύσει γιατί κάνει κακό τόσο στον εαυτό του όσο και στη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή.

«Τι επίγνωση των γεγονότων έχεις όταν ξυπνάς; Ό,τι κι αν έκανε ο Βασίλης, έχει ψυχή και καρδιά. Είναι λεβέντης. Είναι και κάτι άλλο, που γύρω γύρω γυρνάμε και δεν το λέμε και το λέω εγώ έμμεσα. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Και την άλλη μέρα για να πάει σε εκπομπή, δεν καταλάβαινε τι έκανε, δεν είχε καταλάβει το μέγεθος.

Μετά το κατάλαβε και πήγε - είτε γιατί έφυγε το αλκοόλ, είτε το οτιδήποτε - και έδωσε κατάθεση. Γνωρίζω λεπτομέρειες. «Γεια σου Βασίλη, είμαι ο Ανδρέας και θέλω να κάνουμε συνέντευξη». "Άμα μου έχεις δύο μπουκάλια ουίσκι, θα την κάνουμε". Λόγια του Βασίλη. Ο Βασίλης πίνει.

Ο Βασίλης κάνει κακό στον εαυτό του, κάνει κακό στη Δέσποινα και εν προκειμένω στους ανθρώπους που ζούνε δίπλα. Πρέπει να λυθεί, είναι ασθενής. Δεν τον κατηγορώ, είναι ασθενής».