«Μιλήσατε για όλα εσείς»: Η πρώτη ανάρτηση της Άννας Βίσση μετά τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση έκανε δύο απανωτά sold out με τις συναυλίες τη στο Καλλιμάρμαρο, δίνοντας ένα φαντασμαγορικό show για τους φίλους της και τους λάτρεις της ελληνικής ποπ.

Αφού το κοινό την «αποθέωσε», τώρα η ανάρπαση τραγουδίστρια «επιστρέφει» τη χάρη, εκθειάζοντας την ενέργεια που έδωσαν οι παρευρισκόμενοι στο στάδιο, με την πρώτη της ανάρτηση μετά το επιτυχημένο event, στο Instagram.

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση | Instagram

Άννα Βίσση: Η πράξη αλληλεγγύης με τα έσοδα των συναυλιών

«Ό,τι έχω ζήσει, το 'χει πει η Άννα Βίσση» λέει ένα παραλλαγμένο ρητό για την τεράστια Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία για δεύτερη συνεχή ημέρα, την Κυριακή δηλαδή, «γέμισε» το Καλλιμάρμαρο, στο κέντρο της Αθήνας.

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Παγκράτι, ήταν και την Κυριακή sold out, με την τραγουδίστρια να ερμηνεύει τις σπουδαίες επιτυχίες της παρουσία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Μάλιστα, η Άννα Βίσση θα προχωρήσει και σε μία πράξη αλληλεγγύης, αφού όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να δώσει μέρος των εσόδων της στον Σύλλογο φίλων παιδιών με καρκίνο, «Ελπίδα».

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά της» παραδέχθηκε η Ελένη Φουρέιρα, που βρέθηκε στη συναυλία της τραγουδίστριας, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου να συμπληρώνει: «Ήθελα να είμαι κοντά, την αγαπώ».

Προχθές Σάββατο (13/9) η «απόλυτη» έδωσε την πρώτη μεγαλειώδη συναυλία της, ενώ χθες Κυριακή (14/9) η εμφάνιση άρχισε στις 21.00, πλαισιωμένη από την μπάντα της με την οποία συνεργάζεται σταθερά σχεδόν μια δεκαετία τώρα, αλλά και τη Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών σε ορισμένα τραγούδια, καθώς επίσης, 20 ξένους χορευτές.