Μίλτος Πασχαλίδης για Τέμπη: «Εγώ τα παιδιά μου δεν τα βάζω σε ελληνικό τρένο»

Σοκάρει η εξομολόγηση του Μίλτου Πασχαλίδη ότι δεν βάζει τα παιδιά του μέσα σε ελληνικό τρένο μετά την τραγωδία των Τεμπών σε συνέντευξη του στο YouTube κανάλι «Rainbow Mermaids».

Ο τραγουδιστής αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών έθεσε αρχικά το ερώτημα αν έχουν φτιαχτεί τα τρένα 2,5 χρόνια μετά το δυστύχημα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι ανάλογο ενώ συνέχισε λέγοντας: «Εγώ τα παιδιά μου δεν τα βάζω σε τρένο»

Ο Μίλτος Πασχαλίδης συγκρίνοντας τα Τέμπη με το ατύχημα με το τραμ που έγινε στη Πορτογαλία, δήλωσε την αγανάκτησή του για τη μη απόδοση ευθυνών:

«Να αποδοθούν ευθύνες. Αυτή την φορά ο κόσμος είναι αποφασισμένος να μην το ξεχάσει το γεγονός. Μέχρι να απαντηθεί να μην ξεχαστεί»