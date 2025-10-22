Μίλτος Πασχαλίδης για Τέμπη: «Εγώ τα παιδιά μου δεν τα βάζω σε ελληνικό τρένο»

Σοκάρει η εξομολόγηση του Μίλτου Πασχαλίδη ότι δεν βάζει τα παιδιά του μέσα σε ελληνικό τρένο μετά την τραγωδία των Τεμπών σε συνέντευξη του στο YouTube κανάλι «Rainbow Mermaids».
Ο τραγουδιστής αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών έθεσε αρχικά το ερώτημα αν έχουν φτιαχτεί τα τρένα 2,5 χρόνια μετά το δυστύχημα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι ανάλογο ενώ συνέχισε λέγοντας: «Εγώ τα παιδιά μου δεν τα βάζω σε τρένο»
Ο Μίλτος Πασχαλίδης συγκρίνοντας τα Τέμπη με το ατύχημα με το τραμ που έγινε στη Πορτογαλία, δήλωσε την αγανάκτησή του για τη μη απόδοση ευθυνών:
«Να αποδοθούν ευθύνες. Αυτή την φορά ο κόσμος είναι αποφασισμένος να μην το ξεχάσει το γεγονός. Μέχρι να απαντηθεί να μην ξεχαστεί»
- Εντάξει, έχουμε λίγο ακόμα: Ο υπερυπολογιστής της NASA έδωσε την ημερομηνία που θα τελειώσει ο κόσμος
- Διονύσης Σαββόπουλος: «Ξυπνώ ένα βράδυ μούσκεμα» - Όταν αποκάλυψε τη μάχη με τον καρκίνο
- Η Τέλεια Γειτόνισσα: Το ωμό ντοκιμαντέρ του Netflix με την πιο ακραία σκηνή που είδαμε τελευταία
- Yπόθεση Φρίντας Λιάππα: Όταν ο Σαββόπουλος μπλέχτηκε στα δίχτυα ενός cancel
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.