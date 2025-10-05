Μίμης Πλέσσας: «Άνθρωπος του χώρου χάλαγε τις συνεργασίες του αλλά δεν του το είπα ποτέ», λέει η γυναίκα του

Για τον σπουδαίο μουσικό Μίμη Πλέσσα, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα πριν ένα χρόνο από τη ζωή, μίλησε η γυναίκα του Λουκίλα Καρρέρ.

Μιλώντας στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», στον ANT1, εξέφρασε το πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα της χωρίς τον σύζυγό της ενώ αποκάλυψε και ότι υπήρχε ένα άτομο στον χώρο το οποίο «του έβαζε τρικλοποδιές».

Η κυρία Καρρέρ δήλωσε μεταξύ άλλων: «Νιώθω ότι είναι εδώ, του μιλάω. Έχω το σκυλάκι μας τη Μιμμίκα μου, που έχει πάρει το όνομα του από εκείνον, και μου κρατάει συντροφιά. Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε. Με πολλή δύναμη και υπομονή, αλλά αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Τι να έκανα;

Ευτυχώς έφτασε σε μία ηλικία και δεν έχασε το μυαλό του, δεν αρρώστησε, επικοινωνούσαμε μέχρι την ώρα που έφυγε. Του μιλάω, νιώθω ότι είναι εδώ. Στο στούντιό του είμαι το περισσότερο μέρος της ημέρας. Τον είδα μόνο δύο φορές στον ύπνο μου με μηνύματα που μου έστειλε.

Του έβαζε πολλές τρικλοποδιές ένας άνθρωπος του χώρου, αλλά δεν του το είπα ποτέ. Όταν κάτι χάλαγε, το έψαχνα και έβλεπα ότι χάλαγε από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είχε πολλές πικρίες», δήλωσε μεταξύ άλλων.

