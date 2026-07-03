Μίνως Μάτσας: «Έχω τη συνεπιμέλεια των παιδιών και ελπίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει»

Την πεποίθησή του ότι η συνεπιμέλεια είναι απολύτως λειτουργική εξέφρασε σε συνέντευξή του στο Bovary ο συνθέτης Μίνως Μάτσας μιλώντας για τον ουσιαστικό χρόνο που περνά με τα παιδιά του και πόσο απαραίτητος είναι αυτός και για τις δύο πλευρές.

«Έχω τη συνεπιμέλεια των παιδιών με τη μητέρα τους και ελπίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει. Το λέω γιατί τελευταία διαβάζω κάποια άρθρα που αναφέρουν ότι θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο και θα αλλάξει το τι σημαίνει συνεπιμέλεια, δηλαδή το ότι η συνεπιμέλεια ασκείται εξίσου και από κοινού από τον πατέρα και τη μητέρα.

Τα παιδιά έχουν ανάγκη και από τους δύο γονείς

Θέλω να πω ότι, στην πράξη, τα παιδιά είναι καλύτερα από ποτέ. Έχουν δύο σπίτια, δύο δωμάτια, δύο ντουλάπες με παιχνίδια. Κάποιοι λένε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα παιδιά. Αυτά είναι κατάλοιπα παλαιολιθικής εποχής. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και από τους δύο γονείς, εφόσον βέβαια είναι σε θέση να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να είναι παρόντες και να μπορούν να δώσουν τον χρόνο τους. Πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο πράγμα για τα παιδιά και ελπίζω ότι αυτά που διαβάζω δεν ισχύουν», ανέφερε ο Μίνως Μάτσας στο bovary.gr και στη Βιολέττα Αθανασιάδου.

Διαβάστε ακόμα: Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή κατά του Μίνου Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους

Τα τελευταία δύο χρόνια, όπως λέει, δέχεται συχνά μηνύματα από πατεράδες που του περιγράφουν τις δικές τους ιστορίες. «Άθελά μου βρέθηκα σε μια κατάσταση όπου μου γράφουν μπαμπάδες τις ιστορίες τους. Ιστορίες για το πώς κάποιοι πρώην σύζυγοι προσπάθησαν να αποξενώσουν τον έναν γονιό από τον άλλον. Ιστορίες τρόμου. Και λέω, πόσο δράμα είναι αυτό για τα παιδιά.

Γιατί ο γονεϊκός ρόλος δεν σταματάει όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι. Συνεχίζεται εφ' όρου ζωής. Το καλύτερο για τα παιδιά είναι να βλέπουν δύο γονείς που συνεργάζονται, που αγαπούν τα παιδιά τους. Το ότι δεν ζουν μαζί, ότι υπάρχουν δύο σπίτια, πίστεψέ με, δεν είδα την παραμικρή ένδειξη ότι δεν λειτουργεί. Αυτό που δεν λειτουργεί είναι στα μυαλά κάποιων παλαιότερων ανθρώπων που λένε ότι δεν γίνεται να πηγαίνουν από το ένα σπίτι στο άλλο. Δεν έχουν πρόβλημα τα παιδιά».

Εγώ δεν το πίστευα, αλλά το βλέπω στην πράξη πόσο λειτουργεί

Η καθημερινότητά του είναι μοιρασμένη ακριβώς στη μέση. «Έχουμε ακριβώς μοιρασμένο χρόνο. Εγώ δεν το πίστευα, αλλά το βλέπω στην πράξη πόσο λειτουργεί. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω όταν κάποιοι λένε ότι η συνεπιμέλεια είναι προβληματική.

Εγώ διαπιστώνω στην πράξη ότι είναι απολύτως λειτουργική. Και πίστεψέ με, αν έβλεπα ότι δεν λειτουργεί για τα παιδιά, θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα "ώπα". Τα παιδιά είναι εύπλαστα, προσαρμόζονται στις καταστάσεις. Προφανώς βοηθάει και η ηλικία, αλλά το θέμα είναι ότι ο γονεϊκός ρόλος συνεχίζεται και ότι το καλύτερο για τα παιδιά είναι να βλέπουν δύο γονείς που συνεργάζονται. Μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα και καταλαβαίνουν τα πάντα. Με εκπλήσσουν κάθε μέρα».

«Έχω καταλάβει επίσης πόσο κακός σύμβουλος μπορεί να γίνει ο εγωισμός σε μια τέτοια κατάσταση. Ο εγωισμός των ανθρώπων είναι έτσι κι αλλιώς κακός σύμβουλος όταν υπάρχουν παιδιά. Δεν έχει κανείς να χωρίσει τίποτα από τον άλλον. Για όνομα του Θεού. Η ζωή είναι πολύ μικρή. Πρώτον, τα παιδάκια μεγαλώνουν. Και δεύτερον, όλοι θα αφήσουμε ένα αποτύπωμα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχει κανένα νόημα.

Εγώ είμαι απολύτως... πώς να το πω... ειρηνιστής. Δεν είμαι υπέρ ούτε της διαμάχης ούτε της κόντρας. Εξάλλου, γι' αυτό κάνουμε μουσική. Για να ημερεύουμε την ψυχή μας και τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Να ομορφαίνουμε όσο μπορούμε τον κόσμο μας.»