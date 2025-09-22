Το μήνυμα της Miss America σε όσους την έκραξαν για το μακιγιάζ της στον διαγωνισμό ομορφιάς

Σίγουρα όταν στις 7 Σεπτεμβρίου η Κάσι Ντόνεγκαν στέφθηκε Miss America, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι την παράσταση θα της έκλεβε το... μακιγιάζ της.

Τα social media πλημμύρισαν από σχόλια στα οποία οι χρήστες ανέφεραν πως ήταν υπερβολικό και πολύ βαρύ ειδικά κάτω από τα έντονα φώτα της σκηνής των καλλιστείων, αλλά η ίδια έχει δηλώσει στο Fox News Digital ότι δεν τα αφήνει να τη ρίξουν, όπως αναφέρει η New York Post.

«Η αλήθεια είναι ότι, όταν συμβαίνει κάτι τόσο μεγάλο, θα υπάρχουν πολλές απόψεις. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη του, ειδικά σε ένα τόσο δημόσιο φόρουμ όπως το διαδίκτυο. Ναι, υπάρχει αυτή η αρνητικότητα εκεί έξω, και αυτή είναι η αλήθεια τους.

Τους επιτρέπεται να έχουν αυτή τη γνώμη, και το σέβομαι απόλυτα. Αλλά είμαι περιτριγυρισμένη από τόση αγάπη και τόση υποστήριξη και τόσους πολλούς ανθρώπους που με ανεβάζουν... Απλώς δεν επιτρέπω [στην αρνητικότητά τους] να θολώσει το πραγματικά απίστευτο πράγμα που συμβαίνει», δήλωσε αρχικά η Κάσι Ντόνεγκαν.

«Μπορώ να κοιτάζω αυτά τα μικρά κορίτσια και να λέω: "Δεν είμαι πολύ διαφορετική από εσάς αυτή τη στιγμή, και είστε τόσο ικανές να κάνετε ό,τι θέλετε"», συμπλήρωσε.

«Θέλω να πιστεύουν στον εαυτό τους, γιατί αν δεν το κάνουν, κανείς άλλος δεν θα το κάνει. Η ενδυνάμωση προέρχεται πραγματικά από μέσα μας.

Και αν υπάρχει έστω και ένα μικρό κομμάτι του εαυτού μου που βγάζει αυτή τη σπίθα από μέσα τους, τότε έχω κάνει το καθήκον μου. Αυτό θα είναι κάτι στο οποίο θα είμαι ευγνώμων που είμαι μέρος του», εξομολογήθηκε η ίδια.

«Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο», παραδέχτηκε. «Είναι δύσκολο να μην ανοίξω το τηλέφωνό μου και να μη θέλω να πάω να δω τι λέει ο κόσμος, αλλά η περιέργεια πραγματικά σκοτώνει την γάτα...

Κάποτε άκουσα ότι η γνώμη των άλλων για εσένα δεν είναι δική σου δουλειά. Αυτό είναι κάτι με το οποίο προσπάθησα πραγματικά να ζήσω. Η γνώμη τους για μένα είναι έγκυρη επειδή αυτή είναι η αλήθεια τους, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και η δική μου γνώμη για μένα», δήλωσε στη συνέχεια η Κάσι Ντόνεγκαν.

«[Αναρωτιέμαι], "Θα μου το έλεγαν αυτό πρόσωπο με πρόσωπο αν δεν ήταν πίσω από μια οθόνη;" ... Στο τέλος της ημέρας, αν περιβάλλεις τον εαυτό σου με θετικότητα και με ανθρώπους που σε γνωρίζουν, που σε αγαπούν και σε βλέπουν, τότε ο άλλος θόρυβος θα έχει πολύ μικρότερη σημασία», τόνισε η Miss America.