«Μήπως τελείωσε η μπαταρία;»: Το απρόοπτο Τανιμανίδη - Μπόμπα με το zipline στη Λετονία

Ένα απρόσμενο περιστατικό για τον Σάκη Τανιμανίδη και την Χριστίνα Μπόμπα στη Λετονία.

Newsroom
Τανιμανίδης-Μπόμπα
Σάκης Τανιμανίδης, Χριστίνα Μπόμπα | instagram/chrismpo, sakiswp
Μια αναπάντεχη περιπέτεια βίωσαν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Λετονία, όταν αποφάσισαν να δοκιμάσουν ένα εντυπωσιακό διπλό zipline με τουρμπίνα.

Αν και όλα ξεκίνησαν ομαλά, στη μέση της διαδρομής το zipline σταμάτησε ξαφνικά, αφήνοντας το ζευγάρι μετέωρο στον αέρα, πάνω από ένα ποτάμι. Το περιστατικό κατέγραψαν οι ίδιοι σε βίντεο που ανήρτησαν στο Instagram, με την αρχικά χαλαρή Χριστίνα Μπόμπα να πανικοβάλλεται και να αναρωτιέται: «Μήπως τελείωσε η μπαταρία;», «Γιατί γυρνάμε πίσω;».

Ο Σάκης Τανιμανίδης, παρά την υψοφοβία του, κράτησε την ψυχραιμία του μέχρι την ασφαλή ολοκλήρωση της εμπειρίας. Ευτυχώς, το περιστατικό έληξε χωρίς απρόοπτα, με την Χριστίνα να σχολιάζει με χιούμορ: «Ε, ας μην το ξανακάνουμε».

