Miss Universe 2025: Η Παλαιστίνη έχει πλέον και το δικό της πρόσωπο

Η Ναντίν Αγιούμπ, μοντέλο και ακτιβίστρια, θα εκπροσωπήσει για πρώτη φορά τον παλαιστινιακό λαό στον παγκόσμιο διαγωνισμό Miss Universe, που θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου 2025 στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Η Οργάνωση Miss Universe επιβεβαίωσε με ενθουσιασμό τη συμμετοχή της Αγιούμπ, τονίζοντας πως «ενσαρκώνει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζουν την αποστολή μας».

Η ίδια, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, δήλωσε:

«Καθώς η Παλαιστίνη βιώνει πόνο — ιδιαίτερα στη Γάζα — φέρνω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει.

Είμαστε περισσότερα από τον πόνο μας.

Είμαστε ελπίδα, δύναμη και η καρδιά μιας πατρίδας που ζει μέσα μας.»



Η συμμετοχή της Αγιούμπ έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεθνών εξελίξεων.

Πάνω από 145 χώρες έχουν εκφράσει επίσημα την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος, ενώ η σύγκρουση στη Γάζα έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, με χιλιάδες θύματα — κυρίως γυναίκες και παιδιά — σύμφωνα με στοιχεία του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας και του ΟΗΕ.

Η 27χρονη Αγιούμπ είχε στεφθεί Miss Palestine το 2022 και από τότε έχει αναδειχθεί σε σύμβολο γυναικείας ενδυνάμωσης και πολιτισμικής υπερηφάνειας.

Στο Miss Universe 2025 θα σταθεί δίπλα σε διαγωνιζόμενες από περισσότερες από 130 χώρες, εκπροσωπώντας όχι μόνο την ομορφιά αλλά και την ιστορία, την κουλτούρα και την ελπίδα ενός λαού.