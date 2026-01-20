Μητέρα για πρώτη φορά η Ευλαμπία Ρέβη: Γεννήθηκε ο γιος της

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη η οποία πλέει σε πελάγη ευτυχίας μαζί με τον σύζυγό της Σωτήρη Σκουλούρη.

Ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (19/1) με καισαρική τομή σύμφωνα με το Tlife και είχε βάρος 3.030 γρ.

Η Ευλαμπία Ρέβη είχε αποκαλύψει επισήμως την εγκυμοσύνη της τον Οκτώβριο του 2025, αν και είχε γίνει γνωστή αρκετά νωρίτερα μέσα από ρεπορτάζ και τις αλλαγές που έγιναν στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

«Υπάρχουν θαύματα που ανθίζουν στη σιωπή. Όσο πιο διακριτικά τα φυλάς, τόσο πιο δυνατά σε μεταμορφώνουν. Κι όσα μεγαλώνουν μαζί με εκείνον που αγαπάς ξεκινούν αθόρυβα σχεδόν, αλλά με τη βαθιά γνώση ότι θα σας αλλάξουν για πάντα.

Και τώρα καθώς καλύπτουμε το μεγαλύτερο ρεπορτάζ της ζωής μας, δεσμευόμαστε να είμαστε ακόμα πιο μάχιμοι σε έναν κόσμο που πρέπει να γίνει καλύτερος για κάθε νέα ζωή που γεννιέται.

Μικρό μας θαύμα, σε περιμένουμε με ανυπομονησία! (Δεν θα μπορούσα να ευχηθώ ομορφότερο δώρο για τη ζωή μου, για τη γιορτή μου. Ευχαριστώ» είχε γράψει τότε η δημοσιογράφος.