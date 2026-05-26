«Μόλις κάποιος κάνει μαλ@@@@, φεύγω» - Οργισμένος ο Ράσελ Κρόου με θαυμαστές στο Παρίσι

Μια απρόσμενη αντίδραση είχε ο Ράσελ Κρόου, όταν κατά την έξοδο του από ξενοδοχείο στο Παρίσι, δεκάδες θαυμαστές τον πλησίασαν για αυτόγραφα και φωτογραφίες, περικυκλώνοντάς τον.

Ο διάσημος ηθοποιός αρχικά προσπάθησε να αντιδράσει ψύχραιμα, ζητώντας από όσους βρίσκονταν κοντά του να κρατήσουν αποστάσεις ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει όλους με τάξη.

«Μείνετε εκεί που είστε, μην με σπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους», ακούγεται να λέει σε βίντεο που ανέβηκε στα social media.

🚨 RUSSELL CROWE LOSES IT ON FANS IN PARIS — “DON’T FU*KING PUSH IN ON ME!”



A heated clip of Russell Crowe is going viral after the actor suddenly stopped a crowd of autograph seekers in Paris and bluntly warned them to back off before things escalated.



“Stay where you are.”… pic.twitter.com/TElaI7RQze — HustleBitch (@HustleBitch_) May 25, 2026

Ωστόσο, όταν είδε ότι οι θαυμαστές συνεχίζαν, ο Ράσελ Κρόου φάνηκε να χάνει την υπομονή του, προειδοποιώντας πως δεν πρόκειται να ανεχτεί αγενείς συμπεριφορές.

«Μόλις κάποιος γίνει μ@λ@@ι@ εγώ φεύγω. Έγινα κατανοητός;» είπε νευριασμένος στους θαυμαστές που τον περικύκλωναν.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο ηθοποιός αρνήθηκε να υπογράψει αντικείμενο που του έδωσε ένας θαυμαστής.