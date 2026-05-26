«Μόλις κάποιος κάνει μαλ@@@@, φεύγω» - Οργισμένος ο Ράσελ Κρόου με θαυμαστές στο Παρίσι

Ράσελ Κρόου
Ράσελ Κρόου
Μια απρόσμενη αντίδραση είχε ο Ράσελ Κρόου, όταν κατά την έξοδο του από ξενοδοχείο στο Παρίσι, δεκάδες θαυμαστές τον πλησίασαν για αυτόγραφα και φωτογραφίες, περικυκλώνοντάς τον.

Ο διάσημος ηθοποιός αρχικά προσπάθησε να αντιδράσει ψύχραιμα, ζητώντας από όσους βρίσκονταν κοντά του να κρατήσουν αποστάσεις ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει όλους με τάξη.

«Μείνετε εκεί που είστε, μην με σπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους», ακούγεται να λέει σε βίντεο που ανέβηκε στα social media.

Ωστόσο, όταν είδε ότι οι θαυμαστές συνεχίζαν, ο Ράσελ Κρόου φάνηκε να χάνει την υπομονή του, προειδοποιώντας πως δεν πρόκειται να ανεχτεί αγενείς συμπεριφορές.

«Μόλις κάποιος γίνει μ@λ@@ι@ εγώ φεύγω. Έγινα κατανοητός;» είπε νευριασμένος στους θαυμαστές που τον περικύκλωναν.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο ηθοποιός αρνήθηκε να υπογράψει αντικείμενο που του έδωσε ένας θαυμαστής.

