Μόνικα Μπελούτσι και Τιμ Μπάρτον χώρισαν μετά από δύο χρόνια σχέσης

Τίτλους τέλους στη σχέση τους έβαλαν η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον, όπως ανακοίνωσαν με κοινή τους δήλωση το μεσημέρι της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου.

«Με βαθύ σεβασμό και ειλικρινή φροντίδα ο ένας για τον άλλον, η Monica Bellucci και ο Tim Burton αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους», αναφέρεται στη λιτή ανακοίνωση του πρώην ζευγαριού.

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους είχαν ξεκινήσει το 2020, όταν εθεάθησαν σε ρομαντική βόλτα στη Santa Monica της Καλιφόρνια την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Αν και οι δυο τους διατήρησαν χαμηλούς τόνους, η Bellucci επιβεβαίωσε τη σχέση σε συνέντευξή της στο Elle France τον Ιούνιο του 2023, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Χαίρομαι που γνώρισα αυτόν τον άντρα. Είναι από εκείνες τις σπάνιες συναντήσεις στη ζωή…».

Η ηθοποιός εξέφρασε επίσης τον θαυμασμό της για τον Burton, με τον οποίο είχε ήδη φιλική σχέση από το 2006.

Η μόνη επαγγελματική τους συνεργασία ήρθε το 2024, όταν ο Burton σκηνοθέτησε τη Bellucci στην πολυαναμενόμενη ταινία «Beetlejuice Beetlejuice».

Η τελευταία κοινή εμφάνιση

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου, στο 71ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Taormina, όπου ο Burton χάρισε ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο της Ιταλίδας σταρ μπροστά στις κάμερες.

Αν και η φιλία τους μετρούσε περισσότερα από 15 χρόνια, οι φήμες για ρομαντική σχέση άρχισαν να φουντώνουν μετά το Φεστιβάλ Lumière στη Λυών, τον Οκτώβριο του 2022, όταν η Bellucci παρέδωσε στον Burton το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς Lumière.

Προηγούμενες σχέσεις

Ο Tim Burton είχε στο παρελθόν μακροχρόνια σχέση με την Helena Bonham Carter (2001–2014), με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Billy και τη Nell.

Η Monica Bellucci υπήρξε παντρεμένη με τον Γάλλο ηθοποιό Vincent Cassel από το 1999 έως το 2013. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Deva και τη Léonie.