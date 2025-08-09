Η Annie Charlotte χαρακτηρίζεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ως ένα από τα ανερχόμενα «αστέρια» του OnlyFans, καθώς «εκμεταλλεύεται» την ανωμαλία του γεννητικού συστήματος (διπλός κόλπος) με την οποία γεννήθηκε.

Μιλώντας στη New York Post, η Annie Charlotte αποκάλυψε πως φέτος τα πάει ακόμα καλύτερα από πέρυσι σε ό,τι αφορά το κομμάτι των εσόδων, καθώς μέχρι τον Αύγουστο του 2025 έχει «βγάλει» 200.000 δολάρια, και είναι σε καλό δρόμο να φτάσει ή να ξεπεράσει τα εντυπωσιακά 400.000 δολάρια του περασμένου έτους.

«Είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος για να βγάλεις λεφτά», είπε.

OnlyFans: Τι δηλώνει το μοντέλο από τη Βρετανία

Μίλησε επίσης για πρόσφατες παραγγελίες που της απέφεραν κάποια επιπλέον χρήματα. «Κάποιος μου έστειλε μήνυμα και μου ζήτησε το κάτω μέρος του σεντονιού μου. Δηλαδή αυτό που καλύπτει το στρώμα σου όταν κοιμάσαι» συνέχισε.

«Ήθελε απλώς να κοιμηθώ σε αυτό. Μου είπε κυριολεκτικά: "Μπορείς να βγάλεις το σεντόνι από το κρεβάτι σου τώρα, να το συσκευάσεις και να μου το στείλεις;" Και εγώ απάντησα: "Γιατί όχι;"» εξομολογήθηκε.

«Μου πρόσφερε 500 δολάρια για αυτό. Εγώ σκέφτηκα: «Θα μπορούσα να αγοράσω 20 ακόμα». Ένας άλλος θαυμαστής πλήρωσε 700 δολάρια για τα κολάν και τις κάλτσες που φορούσε μετά την προπόνηση.

Η Σάρλοτ παρατηρεί, μεταξύ άλλων, ότι παίρνει περισσότερα χρήματα, όταν ανεβάζει βίντεο στο Instagram που έχουν παραπάνω απήχηση από το φυσιολογικό. «Αν γίνω viral εκείνη την περίοδο, θα... βγάλω πολλά λεφτά εκείνη την εβδομάδα» τονίζει.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε τον Απρίλιο στο Instagram, στο οποίο εξηγούσε την «εξαιρετικά σπάνια ιατρική της πάθηση», απέφερε στη Σάρλοτ 22 εκατομμύρια προβολές και πολλά χρήματα.

«Είχα ένα βίντεο που έγινε viral και μιλούσα για τους δύο μου κόλπους, και κέρδισα περίπου 20.000 δολάρια εκείνη την εβδομάδα» ανέφερε ακόμη το μοντέλο και ένα από τα ανερχόμενα «αστέρια» του OnlyFans.

Ο μεγαλύτερος πελάτης της είναι ένας άνδρας από την Αγγλία «που έχει γυναίκα και παιδί» — και της έχει δώσει -μέχρι στιγμής- 10.000 δολάρια. «Είναι στη σελίδα μου εδώ και δύο χρόνια και μου δίνει φιλοδώρημα κάθε μέρα. Μερικές μέρες είναι 5 δολάρια. Αλλά άλλες μέρες είναι 200 δολάρια. Εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχει στην τράπεζα εκείνη τη στιγμή. Μου λέει: «Ορίστε, πάρε έναν καφέ» ή «Αγόρασε ένα ωραίο βραχιόλι».

Η Σάρλοτ, που κατάγεται από το Σάρρεϋ της Αγγλίας, είναι μία από το 0,3% των γυναικών παγκοσμίως που έχουν διπλή μήτρα, που σημαίνει ότι έχει δύο μήτρες, δύο τραχείς και δύο κόλπους.

Με πληροφορίες από New York Post