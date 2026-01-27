«Μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι»: Έξαλλη η Σκορδά με το σχόλιο του Παναγιώτου για τους αθλητές με νοητική αναπηρία

Ξανά στο επίκεντρο μετά από προσβλητικό σχόλιο βρίσκεται ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου. Το σχόλιο του σε vidcast αναφορικά με αθλητές με νοητική αναπηρία προκάλεσε σάλο. Ο Φειδίας Παναγιώτου διερωτήθηκε αν η κατηγορία στην οποία συμμετέχουν οι αθλητές στους Παραολυμπιακούς αγώνες είναι για τους «πελλούς», δηλαδή τους τρελούς/ παλαβούς.

Το σχόλιό του προκάλεσε την απάντηση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής που χαρακτήρισε το σχόλιο προσβλητικό, απαξιωτικό και βαθιά οπισθοδρομικό και κάλεσε τον Ευρωβουλευτή σε απολογία.

Η Φαίη Σκορδά προβάλλοντας το θέμα στην εκπομπή Buongiorno αποδοκίμασε τον νέο ατυχή χαρακτηρισμό του Φειδία Παναγιώτου.

«Μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι! Δεν έχει καμία γνώση, ούτε κοινωνικής φύσεως. Άσε το συναισθηματικό, που τρώει εκείνη την ώρα που μιλούν για κάτι σοβαρό και το παιδί εκεί προσπαθεί να σώσει τα πράγματα.

Με βλέπετε σε αυτή την κατάσταση γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα, για το παιδί που λένε, έβλεπε τη συνέντευξη μαζί με τη μητέρα του, και γύρισε και είπε στη μητέρα του “μαμά, είμαι τρελός εγώ”. Δεν είναι δυνατόν να είναι η πρώτη φορά που ακούς τι είναι Παραολυμπιονίκης και καλείς έναν Παραολυμπιονίκη για να συζητήσετε το θέμα, αλλά δεν ξέρεις τι είναι ο Παραολυμπιονίκης».

Η ανακοίνωση της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής:

“Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το προσβλητικό, απαξιωτικό και βαθιά οπισθοδρομικό σχόλιο που διατυπώθηκε από τον Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια δημόσιου podcast, με φιλοξενούμενο τον παρα-αθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου.

Τη στιγμή που ο Λοΐζος Χρυσάνθου εξηγούσε, με γνώση και σοβαρότητα, τις κατηγορίες ταξινόμησης των Παραολυμπιακών Αγώνων, όταν επιχείρησε να αναφερθεί στην κατηγορία S14, που αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία, ο Ευρωβουλευτής παρενέβη με χαρακτηρισμό που δεν επιδέχεται καμία ερμηνεία: έναν όρο υβριστικό, στιγματιστικό και προσβλητικό για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Η χρήση τέτοιων εκφράσεων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε «άστοχη στιγμή», ούτε «χιούμορ». Είναι ωμή προσβολή απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους αθλητές που καθημερινά αγωνίζονται κόντρα σε προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, αλλά και στο ίδιο το Παραολυμπιακό Κίνημα που αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας.

Όταν μάλιστα τέτοιες εκφράσεις βγαίνουν από το στόμα ενός εκλεγμένου Ευρωβουλευτή τότε το ζήτημα δεν είναι απλώς ηθικό. Είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό.

Καλούμε τον Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παπαγιώτου να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του και να τοποθετηθεί με τρόπο που να προάγει τον σεβασμό και την ευαισθητοποίηση ακολουθώντας τα λόγια του Επίκτητου: «Οὐ τά πράγματα ταράττει τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ αἱ περὶ τῶν πραγμάτων δόξαι.», δηλαδή «Το πρόβλημα δεν είναι η αναπηρία, αλλά ο τρόπος που την αντιλαμβάνεται η κοινωνία».