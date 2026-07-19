Μουντιάλ 2026: Η Μαντόνα έκλεψε την παράσταση στο ημίχρονο με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο

Στο πολυσυζητημένο σόου του ημιχρόνου του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026, εμπνευσμένο από το Super Bowl και σχεδιασμένο από τον Κρις Μάρτιν των Coldplay, η Μαντόνα έκλεψε την παράσταση αφού τραγούδησε έχοντας στο πλευρό της στους Βραζιλιάνους θρύλους Ρονάλντο Ναζάριο και Ροναλντίνιο.

Η εκρηκτική Σακίρα, ο Burna Boy, ο ρομαντικός Τζάστιν Μπίμπερ και το συγκρότημα BTS, ήταν οι σταρ που απασχόλησαν στο halftime του παιχνιδιού.

Το σόου ξεκίνησε με τη 67χρονη Μαντόνα, η οποία ερμήνευσε τη μεγάλη επιτυχία της «Music» από το 2000, με τους δύο θρύλους του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, τον Ρονάλντο Ναζάριο και τον Ροναλντίνιο να «οδηγούν» το όχημα που επέβαιναν.

Η ποπ σταρ εμφανίστηκε με ροζ δαντελένιο κορσέ και ζαρτιέρες, αγκαλιάζοντας τους δύο Βραζιλιάνους πριν εκείνοι τη συνοδεύσουν στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου. Στη συνέχεια, οι τρεις τους φωτογραφήθηκαν στο κέντρο του γηπέδου, αποσπώντας το χειροκρότημα των θεατών.

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Ακολούθησε ο 32χρονος Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος εμφανίστηκε μόνο με μια κιθάρα και παρουσίασε μια ειδικά διασκευασμένη για το Μουντιάλ εκδοχή του τραγουδιού του «Everything Hallelujah».

Η επιλογή του τραγουδιού δεν ενθουσίασε όλους τους τηλεθεατές. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους.

Στη σκηνή επέστρεψε και η Σακίρα, η οποία εμφανίστηκε με μια ροζ και κίτρινη ολόσωμη φόρμα με παγιέτες και ερμήνευσε το τραγούδι «Dai Dai» μαζί με τον Burna Boy.

Το κοινό ξεσήκωσαν επίσης οι BTS, οι οποίοι τραγούδησαν την παγκόσμια επιτυχία τους «Dynamite».

