Το μουσικό σχήμα που έμεινε στα χαρτιά: Γιατί δεν τα βρήκαν Λένα Ζευγαρά και Γιώργος Κακοσαίος

Μετά τη δήλωση του Σταμάτη Γονίδη ότι θα αποχωρήσει από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο, επικαλούμενος μεταξύ άλλων λόγους ασέβειας, ο ΑΝΤ1 και το «Καλοκαίρι Παρέα» παρουσίασε ακόμη μία συνεργασία τραγουδιστών που δεν προχώρησε.

Πρόκειται για το σχήμα Λένα Ζευγαρά, Γιώργος Κακοσαίος (σ.σ. γιος του Γιάννη Πλούταρχου) το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί, ενώ δεν είχαν προχωρήσει οι συζητήσεις για μία πιθανή, κοινή εμφάνιση των καλλιτεχνών στη νυχτερινή «πίστα» της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, στην αρχή υπήρχε μία μίνιμουμ συμφωνία που δεν προχώρησε, καθώς ο δεύτερος δέχθηκε, όπως αναφέρει ο σταθμός, μία «δελεαστική πρόταση από επιχειρηματία και θα είναι, όπως όλα δείχνουν, επικεφαλής σχήματος σε νυχτερινό κέντρο στη Λεωφόρο Συγγρού».

Ο Γονίδης αποχώρησε από το σχήμα με τον Πλούταρχο

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Σταμάτης Γονίδης, με ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε πως δεν θα συμμετάσχει στο «σχήμα» με τον Γιάννη Πλούταρχο, αφήνοντας μεταξύ άλλων αιχμές ότι «δεν σέβονται την ιστορία του».

Ο Σταμάτης Γονίδης, παράλληλα, είπε πως -φέτος- δεν θα συμμετάσχει σε κανένα σχήμα, ούτε θα εμφανιστεί σε κάποιο κέντρο νυχτερινής διασκέδασης τόσο στην Αθηνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

