Μουτίδου σε Χριστοπούλου: «Είσαι μονόπατη, έχεις δριμεία καλοσύνη πάνω στον κακοποιητή»

Μια on air αντιπαράθεση έλαβε χώρα στο πλατό του Real View ανάμεσα στις δύο εκ των τεσσάρων παρουσιαστριών, Σοφία Μουτίδου και Έλενα Χριστοπούλου με αφρομή τον Γιώργο Κιμούλη.

Αφορμή γι’ αυτήν στάθηκε η ενόχληση που έδειξε on camera ο Γιώργος Κιμούλης, λίγες ώρες νωρίτερα, σε ερώτηση που δέχθηκε από ρεπόρτερ κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας στο θέατρο που πρωταγωνιστεί την φετινή σεζόν.

Στη συζήτηση η Έλενα Χριστοπούλου, δήλωσε από το βήμα της εκπομπής στο Open, ότι ο κύριος Κιμούλης μπορεί - εφόσον έχουμε δημοκρατία - να αρνηθεί να απαντήσει στην ερώτηση του δημοσιογράφου.

«Σου λέει ''δεν θέλω να απαντήσω''. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα σε μια δημοκρατική χώρα να μην απαντήσει; Δεν είναι θέμα απλοποίσης μιας απάντησης βρε Σοφία και Δάφνη, μιλάτε ταυτόχρονα και οι δυο στα αυτιά μου. Μην το πάτε όλο μονόπατα μια ζωή» επισήμανε, μεταξύ άλλων, η Έλενα Χριστοπούλου.

«Εσύ είσαι μονόπατη! Και, όπου υπάρχει άνθρωπος που έχει κατηγορηθεί, έχεις μια δριμεία καλοσύνη επάνω σ’ αυτόν τον κακοποιητή, όποιος κι αν είναι αυτός. Όποτε υπάρχει ένα αγκάθι, εσύ θα το κοιτάξεις πολύ χαμογελαστά, ίσως γιατί τα ‘χεις βρει με τον εαυτό σου.

Εγώ δεν μπορώ να κοιτάξω χαμογελαστά ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα βαρύ παρελθόν», είπε η Σοφία Μουτίδου.

«Δεν είμαι καθόλου μονόπατη. Κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος! επειδή δεν είμαι άκρο. Δεν είναι το θέμα αν τα ΄χω βρει με τον εαυτό μου. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αρχικά να πούμε. Δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Εσύ, ως ηθοποιός, μπορεί να ‘χεις ακούσει και δέκα πράγματα παραπάνω και να ‘σαι περισσότερο επηρεασμένη», προσπάθησε να διευκρινίσει η Έλενα Χριστοπούλου.