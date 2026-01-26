Μπάγια Αντωνοπούλου: Είναι έγκυος και παντρεύεται μέσα στο 2026

Να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου ετοιμάζονται η δημοσιογράφος Μπάγα Αντωνοπούλου με τον επιχειρηματία σύντροφό της Νίκο Κώτση, ενώ περιμένουν και το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι είναι 4 χρόνια μαζί και η Μπάγια Αντωνοπούλου δέχτηκε την πρόταση γάμου από τον σύντροφο της ανήμερα των γενεθλίων της τον περασμένο Οκτώβριο.

«Τέσσερα χρόνια που ήμασταν μαζί ο σύντροφός μου δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχω μάθει να μαγειρεύω», σχολίασε αρχικά.

«Με τον Νίκο είχαμε πει από την αρχή της σχέσης ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε, η πρόταση άργησε να γίνει. Στα 3 χρόνια ξεκίνησα να τον ρωτάω. Τελικά μου έκανε πρόταση γάμου στα γενέθλιά μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν η μόνη φορά που δεν το περίμενα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η δημοσιογράφος που αποκάλυψε ότι ο γάμος τους θα γίνει σύντομα μέσα στο 2026 και θα είναι σε εκκλησία και στην Αθήνα.