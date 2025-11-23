8 ζευγάρια που ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα τηλεοπτικών σειρών και μάλλον δεν το ήξερες

Χώροι δημιουργίας, όχι μόνο Τέχνης, αλλά και συναισθημάτων φαίνεται πως είναι για πολλούς από τους ηθοποιούς τα τηλεοπτικά πλατό. Πίσω από φώτα, κάμερες και διαλόγους στα χαρτιά, υπήρξαν στιγμές ανθρώπινες που γέννησαν μεγάλους έρωτες που κρατάνε μέχρι σήμερα.

Αρκετοί από τους πρωταγωνιστές που απολαμβάνουμε στη μικρή οθόνη γνώρισαν τον σύντροφό τους, ή τον άνθρωπο της ζωής τους μέσα από τη συνεργασία τους σε κάποια τηλεοπτική σειρά. Το Reader συγκέντρωσε 8 από αυτά.

Θυμάστε σε ποια σειρά γνωρίστηκαν;

Πέτρος Λαγούτης – Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

Γνωρίστηκαν στο τηλεοπτικής σειράς «Παγιδευμένοι» όπου αν και δεν υποδύονταν το ζευγάρι ήρθαν κοντά μέσα από τα γυρίσματα και άρχισαν να κάνουν τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις τους από τις αρχές του 2023.

Πλέον ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ μετρούν 3 χρόνια μαζί. «Δεν έχω βιώσει ούτε ανταγωνισμό, ούτε ζήλια από τη μεριά της», είχε δηλώσει ο ηθοποιός στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ενώ έχει παραδεχτεί ότι πολλές φορές είναι στο πλευρό του στα επαγγελματικά του βήματα.

Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ. | NDP/ ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Φάνης Μουρατίδης – Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Η γνωριμία τους έγινε το 2007 στα γυρίσματα της σειράς «Μπαμπά μην τρέχεις» όπου γρήγορα συγκατοίκησαν και η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έμεινε έγκυος στον πρώτο τους γιο.

«Όλο αυτό ήταν καρμικό! Όταν μου είχαν κάνει την πρόταση να είμαι στο “Μπαμπά μην τρέχεις”, δεν ήμουν κοντά στο να κάνω τηλεόραση. Όταν ο Γιάννης Καραγιάννης μου είπε να γνωρίσω τον σκηνοθέτη, και του οφείλω την οικογένειά μου σε αυτόν. Δεν μου το είχα, είχα σχεδιάσει τη ζωή μου διαφορετικά. Πίστευα ότι δεν είχα το ταλέντο για οικογένεια, ήμουν το outsider. Ήταν μια εμμονή του Θοδωρή Παπαδουλάκη να είναι η Άννα στη δουλειά και αργότερα βρέθηκε και η Άννα στη δουλειά.

Θα πήγαμε στην Κρήτη να κάνουμε ένα γύρισμα πιλότο και φτιάξαμε το πώς γνωριστήκαμε και ερωτεύτηκα. Όλο αυτό που το κάναμε σαν σκαλέτα αυτοσχεδιασμού, έγινε η ζωή μας. Έπαιζα μια σκηνή και μετά από 20 μέρες τη ζούσα. Το σενάριο πήγε με τη ζωή μας!

Η σειρά ξεκινούσε με την Άννα έγκυο. Ένα μήνα μετά η Άννα ήταν όντως έγκυος και έπρεπε να μπει δεύτερη εγκυμοσύνη στη σειρά. Και μετά συνέβη και στην πραγματικότητα. Το σενάριο φτιάχτηκε από εμάς και εμείς φτιάξαμε τη ζωή. Αφού δεν πήρα βραβείο για αυτή τη σειρά, δεν θα πάρω ποτέ», είχε αποκαλύψει ο Φάνης Μουρατίδης στη «Super Κατερίνα».

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και ο Φάνης Μουρατίδης. | NDP/ Έλλη Πουπουλίδου

Μαριάννα Τουμασάτου – Αλέξανδρος Σταύρου

Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αλέξανδρος Σταύρου είναι μαζί 20 χρόνια και έχουν αποκτήσει μία κόρη.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στη σειρά «Φτερά του έρωτα» και ο έρωτάς τους άνθισε στη «Βέρα στο δεξί» με τη Μαριάννα Τουμασάτου να αναφέρει: «Οι ρόλοι μας δεν είχαν επαφή για να γνωριστούμε καλά, αλλά εκεί γνωριστήκαμε σαν συνάδελφοι. Σαν προσωπικότητες γνωριστήκαμε εκεί και αγαπηθήκαμε στη "Βέρα στο δεξί".

Ο έρωτας πηγαίνει και έρχεται, δεν είναι ένα σταθερό πράγμα. Δεν είναι πάντα της ίδιας έντασης, ποιότητας και αντοχής. Καλό είναι ένα ζευγάρι να προσπαθεί να αποδέχεται όταν ο έρωτας δεν είναι πάντα στο φουλ, ότι αυτό δεν είναι κακό, και εάν χαλαρώσουμε θα έρθει ξανά.

Τουλάχιστον έτσι συμβαίνει σε εμάς. Δεν υπάρχει ζευγάρι που δεν περνάει κρίση. Περνάμε κρίση με τον εαυτό μας, δεν θα περάσουμε με τον άλλον;», είχε εκμυστηρευτεί η ηθοποιός στην εκπομπή «Πάμε Δανάη».

Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αλέξανδρος Σταύρου. | NDP/ ΈΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Θανάσης Ευθυμιάδης - Άννα Δημητρίεβιτς

Η γνωριμία του Θανάση Ευθυμιάδη και της Άννας Δημητρίεβιτς έγινε το 2006 στη σειρά του AΝΤ1 «Για την Άννα» του Μανούσου Μανουσάκη. Σήμερα μετρούν περίπου 20 χρόνια κοινής πορείας μέσα στα οποία απέκτησαν δύο κόρες, τη Ζωή και τη Σόφη. Ο ηθοποιός έχει παραδεχτεί πολλές φορές πως η γνωριμία του με τη σύζυγό του τού άλλαξε τη ζωή.

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης και η Άννα Δημητρίεβιτς. | NDP

Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δημήτρης Λάλος

Η γνωριμία της Μαριλίτας Λαμπροπούλου και του Δημήτρη Λάλου έγινε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Σασμός», ωστόσο για καιρό δεν είχε κανένας παραδεχτεί τίποτα για τη σχέση τους. Η συνεργασία του ζευγαριού συνεχίζεται φέτος στη σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου. | NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αφροδίτη Λιάντου - Αλέξανδρος Σκουρλέτης

Ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης και η Αφροδίτη Λιάντου ήρθαν κοντά μέσα από τη συνεργασία τους το 2022 στη σειρά «Γη της Ελιάς». «Ζηλεύω αλλά το κάνω πάντα με χιουμοριστικό τρόπο. Στη συγκατοίκηση θέλω να είναι όλα τέλεια, δεν μπορώ την ακαταστασία και μπορεί να εκνευρίσω τον άλλον. Η μητέρα μου, σε ό,τι αφορά τον σύντροφό μου, ήταν πάντα θετική. Η μαμά μου έχει αδυναμία στον Αλέξανδρο και αν συμβεί κάτι του δίνει πάντα δίκιο», είχε εκμυστηρευτεί για τη σχέση τους η Αφροδίτη Λιάντου στο Mega.

Η Αφροδίτη Λιάντου με τον σύντροφό της Αλέξανδρος Σκουρλέτη και τη μαμά της, Εβελίνα Παπούλια. | NDP

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Κίμωνας Κουρής

Ο έρωτάς τους γεννήθηκε στα γυρίσματα της σειράς «Παγιδευμένοι» όμως στην πραγματικότητα οι δυο τους γνωρίζονται από τον καιρό που ήταν συμφοιτητές στο Κρατικό Θέατρο.

«Η γνωριμία μας με τον Κίμωνα μετράει πολλά χρόνια, ήμασταν συμφοιτητές στο Κρατικό. Για την ακρίβεια, περάσαμε, ήμασταν στο ασανσέρ και είπε: "Α, πέρασες και εσύ; Είσαι και εσύ στο φετινό έτος;", και συστηθήκαμε. Ήταν ο πρώτο άνθρωπος που γνώρισα στη σχολή. Είχαμε παραμείνει φίλοι από τότε», είχε περιγράψει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου για τον Κίμωνα Κουρή με τον οποίο τον Σεπτέμβριο του 2025 απέκτησαν τον γιο τους.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής. | NDP/ ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης

Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Το κόκκινο ποτάμι» και ενώθηκαν με έναν έρωτα «κεραυνοβόλο» και «σαρωτικό» -όπως τον είχε περιγράψει ο ηθοποιός στο περιοδικό ΟΚ!- ο οποίος μετρά πια τέσσερα χρόνια.

Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης. | NDP/ ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ