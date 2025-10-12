Μπέζος για Φιλιππίδη: «Οι άνθρωποι δεν είμαστε άγιοι - Αν μου ζητούσε να τον βοηθήσω, θα το έκανα»

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε στον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη με τον ίδιο να λέει πως θα ευχόταν όσα συνέβησαν να ήταν «κακό όνειρο», λέγοντας πως θα τον βοηθούσε εάν του το ζητούσε.

«Δεν κρίνω τους ανθρώπους εύκολα, είμαι βέβαιος ότι ο ίδιος θα κάνει την αυτοκριτική του. Θα προτιμούσα η περιπέτειά του να είναι ένα κακό όνειρο.

Οι άνθρωποι δεν είμαστε άγιοι, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί και να σοβαρευτούμε περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι που προφασιζόμενοι το κοινό καλό, λένε μπούρδες», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Σε ερώτηση για το αν θα τον βοηθούσε επαγγελματικά εφόσον του το ζητούσε, ο Γιάννης Μπέζος απάντησε καταφατικά, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αν μου ζητούσε ο Πέτρος Φιλιππίδη να τον βοηθήσω, θα το έκανα. Η βοήθεια είναι σχετικό, σε τέτοιες καταστάσεις είναι κάτι μεγαλύτερο και πιο σημαντικό».

Δεδομένου ότι φέτος στο θέατρο θα συνεργαστεί με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρη, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε:

«Θα συνεργαστώ φέτος με τον Δημήτρη Φιλιππίδη στο θέατρο, είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός.

Δεν τον επέλεξα στην παράσταση επειδή τον γνωρίζω από μικρό, είναι ένας καλός ηθοποιός.

Αυτοί που μίλησαν άσχημα για τον Δημήτρη Φιλιππίδη λόγω του πατέρα του είναι οι... μόνιμα αγανακτισμένοι».