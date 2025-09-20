Μπιμπίλας: «Δεν θα βάλω υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές» - Τι δήλωσε για το «κόψιμο» από Λιάγκα

Την αποχώρηση του από την ενεργώ πολιτική στο άμεσο μέλλον ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν βουλευτής με το κόμμα Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο ηθοποιός και βουλευτής δήλωσε ότι δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για βουλευτής στις επόμενες εκλογές.

Αποκάλυψε ότι από τότε που έγινε βουλευτής δεν του έχει γίνει κάποια πρόταση για κάποια σειρά.

«Δεν έχω πλέον χρόνο και το γνωρίζουν», σημείωσε.

«Είμαι σε ένα χώρο που δεν με κάνει ευτυχισμένο», πρόσθεσε, «αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Επιπλέον, δήλωσε ότι δεν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα ούτε για πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

Όταν του ζητήθηκε να συγκρίνει τη Βουλή με ένα είδος υποκριτικής τόνισε ότι «η Βουλή είναι τραγέλαφος».

Επιπλεόν, δήλωσε ότι θα αποχωρήσει και από το ΣΕΗ, δεδομένου ότι η νέα γενιά πρέπει να πάρει τα ηνία.

Σπύρος Μπιμπίλας: Τι δήλωσε για τον Γιώργο Λιάγκα

Υπενθυμίζεται ότι, έντονη ήταν η αντίδραση του πριν από λίγες ημέρες όταν έμαθε πως δεν θα προβληθεί, στην πρεμιέρα του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα, η συνέντευξή του η οποία τού είχε ζητηθεί από τον Ιούλιο.

Αναφορικά με το «κόψιμο» τελευταίας στιγμής, δήλωσε: «Εμείς είμαστε καλλιτέχνες και πρέπει να μας σέβονται. Όχι μόνο ως προς τι θα πούμε αλλά ακόμα και όταν μας έχουν καλέσει θα πρέπει και η εκπομπή να είναι συνεπέστατη μαζί μας.

Είχαμε κλείσει για αυτό από τα τέλη Ιουνίου, με πάρα πολύ φορτικότητα ώστε να μην βγω κάπου αλλού για κάποιες μέρες.. Την τελευταία μέρα κάναμε 7 τηλεφωνήματα για το τι θα συζητήσουμε και στις 23:30 που έχω πάρει το πλοίο από την Νάξο γιατί θα ερχόμουν για την εκπομπή, μου ανακοινώνουν ότι δεν θα χωράω στην σκαλέτα», δήλωσε μεταξύ άλλων.