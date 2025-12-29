Μπιμπίλας για υπόθεση Μαζωνάκη: «Γιατί να κλείσω το στόμα ενός νέου ανθρώπου;»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, μιλώντας στην κάμερα του «Πρωινού», αναφέρθηκε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού στο τεκμήριο της αθωότητας, ενώ την ίδια στιγμή επεσήμανε ότι πρέπει να ακούγεται κάθε άνθρωπος που προχωρά σε καταγγελία, αφού μπορεί όσα λέει να είναι αληθινά.

«Επειδή και εγώ σέβομαι το τεκμήριο της αθωότητας, σέβομαι όμως και τον άνθρωπο που θέλει να καταγγείλει, ειδικά αν είναι νέος. Αν χτυπάς αυτόν που θέλει να καταγγείλει, σημαίνει ότι προσπαθείς να κλείσεις και τα στόματα άλλων, που πιθανόν να τους έχουν συμβεί κάποια πράγματα αληθινά.

Δεν μπορώ να ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος, που δεν τον γνωρίζω καθόλου, λέει αλήθεια ή ψέματα, όμως, οφείλω να τον ακούσω και δεν πρέπει κανείς να λέει "είμαστε όλοι με τον τάδε"», είπε αρχικά ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Πρέπει να ακούσουμε και κάποιον που κάτι μπορεί να λέει αληθινό. Γιατί να κλείσω το στόμα ενός νέου ανθρώπου;

Εμείς με το MeToo προσπαθήσαμε να πούμε στον κόσμο "ανοίξτε και μιλήστε για ό,τι σας συμβαίνει. Αν λοιπόν κάποιος απολύεται επειδή τόλμησε να πει κάτι που δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, το τονίζω αυτό, μάλλον κακό κάνουμε», τόνισε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Τέλος, αναφερόμενος στη δημόσια εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο ίδιος σχολίασε:

«Το είδα και καλά κάνει και το κάνει, γιατί του έχουν συμβεί και σε εκείνον τόσα πολλά τραγικά. Ως άνθρωπος συμπαρίσταμαι στο δράμα που ζει. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό του συνέβαιναν τραγικά γεγονότα. Είναι ένας βαλλόμενος άνθρωπος και αυτός».