Μπιμπίλας: «Κάποιοι ανδροπρεπείς ηθοποιοί κρύβουν ότι είναι gay για να μην χάσουν ρόλους»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έθιξε ένα σημαντικό ζήτημα στον χώρο του θεάματος, μιλώντας για τη σεξουαλικότητά του και στο πώς διαχειρίζονται τη δική τους κάποιοι συνάδελφοί του.

Μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή, ο ηθοποιός δήλωσε πως δεν χρειάστηκε ποτέ να κρύψει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, αφού το περιβάλλον του ήταν πάντα ενήμερο και αποδεκτικό.

Εξέφρασε ωστόσο τη θλίψη του για εκείνους που, ακόμα και σήμερα, νιώθουν ότι πρέπει να σιωπούν από φόβο μην στιγματιστούν ή χάσουν επαγγελματικές ευκαιρίες.

Μπιμπίλας: «Από τον καθρέφτη τους κρύβονται;»

«Όλος ο περίγυρος ήξερε. Όλοι το ήξεραν. Η οικογένειά μου. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κρύβονται. Αυτούς που κρύβονται, εγώ τους λυπάμαι. Δηλαδή, κρύβονται από τον καθρέφτη τους;».

Σε ερώτηση για το αν κάποιοι ηθοποιοί κρύβουν τη σεξουαλικότητά τους από φόβο μην χάσουν δουλειές, ο Σπύρος Μπιμπίλας απάντησε: «Κάποιοι το κάνουν και για αυτό.

Κάποιοι ανδροπρεπείς, ας πούμε… Σε αυτή την εποχή που ζούμε σήμερα, τι να φοβηθούν; Από την ώρα που είδαν ότι κάνω ωραία τους γκέι και συμπαθείς γκέι, γιατί εγώ βοήθησα στο να είναι συμπαθείς οι γκέι. Δεν έκανα καρικατούρα, αντιπαθέστατη…».