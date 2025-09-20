Μπιρμπίλη και Βαρδινογιάννης: Η στιγμή που η νύψη φτάνει στην εκκλησία - Οι κουμπάροι και οι καλεσμένοι

Έφτασε η στιγμή του πολυαναμενόμενου γάμου, του Παύλου Βαρδινογιάννη, αδελφού της Χρυσής Βαρδινογιάννη, με την Κατερίνα Μπιρμπίλη.

O γάμος πραγματοποιείται στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, και ξεκίνησε στις 18:30, το απόγευμα. Κουμπάροι του ζευγαριού, θα είναι τρεις: Ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, και μια πολύ «στενή» φίλη του γαμπρού.

Οι θέσεις των καλεσμένων στην εκκλησία έχουν καθοριστεί και μετά το τέλος του μυστηρίου όλοι θα κατευθυνθούν στον χώρο της δεξίωσης.

Η νύφη όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, έχει επιλέξει νυφικό από τον σχεδιαστή Χρήστο Κωσταρέλλο, όπως και η Χρυσή Βαρδινογιάννη όταν παντρεύτηκε τον Νικόλαο Ντε Γκρες. Πλησιάζοντας η ωραιότερη μέρα για την Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου, όλοι αναμένουν να δουν τη δημιουργία του σχεδιαστή που, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα τη διακρίνει η απλότητα και η ρομαντική διάθεση.

To Orange Press Agency, κατέγραψε τη στιγμή που φτάνουν οι καλεσμένοι αλλά και την εντυπωσιακή είσοδο της νύφης.



