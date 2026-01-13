Μποφίλιου για την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας με Χαρούλη: «Όλα γίνονται για κάποιο λόγο»

Η Νατάσσα Μποφίλιου έδωσε το παρών στην επίσημη πρεμιέρα του Hotel Amour και μιλώντας στους δημοσιογράφους αναφέρθηκε στην ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη, εκφράζοντας την άποψη ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο.

Μάλιστα, δεν έκρυψε πως αυτό που κρατάει από αυτή την ιστορία είναι το γεγονός ότι ξανασυναντήθηκε επαγγελματικά με τον Γιάννη Χαρούλη με τον οποίο θα έκαναν μαζί την περιοδεία.

«Θέλω να πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο, είναι κλισέ, αλλά νομίζω ότι κάποιες φορές όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κρατάω το πόσο υπέροχα περάσαμε με τον Γιάννη, ξαναβρεθήκαμε με τον αγαπημένο φίλο μου σε επαγγελματικό και δημιουργικό και αυτό ήταν μία υπέροχη εμπειρία», είπε χαρακτηριστικά η Νατάσσα Μποφίλιου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τραγουδιστές θα έκαναν μια παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά ο γιος του πρώτου είχε δηλώσει ότι δεν είχε δώσει άδεια για τη χρήση των έργων του πατέρα του και ότι θα κινούνταν νομικά.

Από πλευράς της η παραγωγός εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι νομικά μπορούσε να παρουσιάσει έργα του Χατζιδάκι στο εξωτερικό χωρίς άδεια από τον κληρονόμο, όμως, στη συνέχεια αφαίρεσε εντελώς το έργο του από το πρόγραμμα και τελικά αποφασίστηκε η οριστική ακύρωση της περιοδείας.