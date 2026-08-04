Μπορεί η περίοδός σου να ενεργοποιήσει τον έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο; Οι ειδικοί απαντούν

Ένα βίντεο στο TikTok με περισσότερες από 20 εκατομμύρια προβολές άνοιξε μια συζήτηση που πολλές γυναίκες δεν είχαν σκεφτεί ποτέ: είναι δυνατόν η περίοδος να προκαλέσει συναγερμό κατά τον έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο;

Η Lindsey Gurk μοιράστηκε μια προσωπική της εμπειρία, όταν κατά τη διάρκεια του ελέγχου της ζητήθηκε να κάνει στην άκρη για επιπλέον σωματικό έλεγχο. Στην οθόνη του σαρωτή είχαν εμφανιστεί ενδείξεις στην περιοχή της λεκάνης, κάτι που αρχικά την μπέρδεψε. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν στη δεύτερη ημέρα της περιόδου της και φορούσε μία πάνα περιόδου.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr