Πέθανε ο Μπραντ Έβερετ Γιανγκ: Hθοποιός του Grey's Anatomy και φωτογράφος του Χόλιγουντ

Ο Μπραντ Έβερετ Γιανγκ (Brad Everett Young), ηθοποιός και γνωστός φωτογράφος του Χόλιγουντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών ύστερα από τροχαίο δυστύχημα στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Πολ Κρίστενσεν, ο Γιανγκ σκοτώθηκε όταν το όχημά του χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού 134 (134 Freeway). Ο ηθοποιός ανασύρθηκε νεκρός από το σημείο, ενώ ο άλλος οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Το πάθος του Μπραντ για τις τέχνες και τους ανθρώπους πίσω από αυτές ήταν αξεπέραστο», δήλωσε ο Κρίστενσεν στο Hollywood Reporter.

Ποιος ήταν ο Μπραντ Έβερετ Γιανγκ

Ο Γιανγκ ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική τη δεκαετία του 1990, με εμφανίσεις σε δημοφιλείς σειρές όπως Boy Meets World, Felicity, Grey’s Anatomy και Numb3rs. Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως Love & Basketball, Charlie’s Angels και Jurassic Park III.

Τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί στη φωτογραφία και έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως φωτογράφος κόκκινου χαλιού. Το έργο του έχει φιλοξενηθεί σε μεγάλα διεθνή περιοδικά όπως το The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People και Variety.

Ο εκπρόσωπός του τόνισε επίσης τη συμβολή του Γιανγκ στην τέχνη και την εκπαίδευση μέσω της πρωτοβουλίας Dream Loud Official, μιας οργάνωσης που έχει ως στόχο τη στήριξη και διατήρηση των καλλιτεχνικών και μουσικών προγραμμάτων στα σχολεία των ΗΠΑ.

«Ζούσε την αποστολή του να κρατήσει τη δημιουργικότητα ζωντανή, και η κληρονομιά του θα συνεχιστεί μέσα από το Dream Loud Official», δήλωσε ο Κρίστενσεν.

Πηγή: dailymail.co.uk