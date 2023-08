Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, διακρίσεις και... δράματα

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο τοπ των αναζητήσεων, καθώς το τέλος του γάμου της με τον Σαμ Ασγκάρι απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης. Η ποπ σταρ μετά από έναν θυελλώδη έρωτα και έναν γάμο που κράτησε μόλις 14 μήνες, οδηγείται στο διαζύγιο με τον πρώην σύζυγό της -σύμφωνα με τα δημοσιεύματα- να την κατηγορεί για απιστία και να την απειλεί με ντροπιαστικές αποκαλύψεις, αν δεν κάνει αλλαγή στο προγαμιαίο τους συμβόλαιο.

Η προσωπική της ζωή όμως δεν ήταν ποτέ απλή και εύκολη. Αντιθέτως ήταν γεμάτη σκαμπανεβάσματα όλα αυτά τα χρόνια. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συστήθηκε στο κοινό για πρώτη φορά στον διαγωνισμό τραγουδιού Star Search σε ηλικία 10 ετών το 1992 και από τότε ξεκίνησε μια λαμπρή καριέρα για εκείνη, με τεράστια εμπορική επιτυχία στο ενεργητικό της, έχοντας πουλήσει πάνω από 201 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, γεμάτη όμως με σκοτεινά μυστικά.

Η πριγκίπισσα της ποπ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Μπρίτνεϊ Τζιν Σπίαρς γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1981 και από το 1992 έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή. Είναι βραβευμένη με Γκράμι, αλλά και πολλά άλλα σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων και ενός MTV Video Vanguard Award των MTV VMA και ενός Ultimate Choice Award των Teen Choice Awards και ενός Millenium Billboard Award για τη συνολική προσφορά της στη μουσική.

Κατέχει το ρεκόρ του καλλιτέχνη, εν ζωή, με τα περισσότερα μουσικά βραβεία παγκοσμίως. Είναι γνωστή ως το μεγαλύτερο ποπ είδωλο της γενιάς της και της έχει δοθεί ο τίτλος πριγκίπισσα της ποπ.

Οι δουλειές της έχουν βραβευτεί με εκατοντάδες βραβεία και επαίνους, συμπεριλαμβανομένου ενός Grammy, έξι MTV Video Music Awards, καθώς και ενός Lifetime Achievement Award, εφτά Billboard Music Awards, και ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Το 2009, το Billboard της έδωσε την όγδοη θέση στη λίστα με τους καλλιτέχνες της δεκαετίας, και το 2016 της έδωσε το βραβείο της χιλιετίας.

Το 2018 στα βραβεία Beauty Awards βραβεύτηκε με τα βραβείο για το άρωμα της χρονιάς με το "Fantasy: In Bloom". Με αυτό το βραβείο φτάνει στα 500 βραβεία και είναι η μονή καλλιτέχνης που έχει κατακτήσει τόσα βραβεία από οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη στην καριέρα του.

Η Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας Αμερικής (RIAA) κατέταξε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς ως την 8η πιο εμπορική τραγουδίστρια των ΗΠΑ, με πωλήσεις άνω των 45 εκατομμυρίων πιστοποιημένων άλμπουμ. Η Nielsen SoundScan την ονόμασε ως τη δέκατη πιο επιτυχημένη καλλιτέχνη σε ψηφιακές πωλήσεις, με περισσότερα από 30.1 εκατομμύρια πωλήσεις σε σινγκλς μέχρι τον Ιανουάριο του 2012.

Τα πρώτα της βήματα

Από μικρή άρχισε να εκδηλώνει την έλξη της προς τον χορό και το τραγούδι, και με πίεση των γονιών της, εισέβαλε στον χώρο του θεάματος. Στα 11 χρόνια της (1992) “εισέβαλε” στην τηλεόραση στο The Mickey Mouse Club, ένα τηλεοπτικό σόου από το οποίο έχουν περάσει πολλοί αστέρες της εποχής μας, όπως η Κριστίνα Αγκιλέρα, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, αλλά και ο Ράιαν Γκόσλιν, από το οποίο η Μπρίτνεϊ ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή.

Σε ηλικία 15 ετών άρχισε να κυνηγά το όνειρο της μουσικής, συμμετέχοντας σε οντισιόν και ηχογραφώντας demos. Τον Ιούνιο του 1997, η πασίγνωστη πλέον τραγουδίστρια βρίσκονταν σε συζητήσεις με τον Lou Pearlman (γνωστό και επιτυχημένο manager των Backstreet Boys και των Ν’ Sync) για την ενδεχόμενη συμμέτοχη της στο συγκρότημα Innosense, πράγμα το οποίο έγινε, αλλά αποχώρησε λίγο πριν την κυκλοφορία του πρώτου single, καθώς της προτάθηκε αυτόνομη καριέρα.

Ένας οικογενειακός φίλος του Pearlman, και ατζέντης πολλών μουσικών αστέρων, ο Larry Rudolph αποτέλεσε τον σημαντικότερο άνθρωπο στη μέχρι τότε επαγγελματική πορεία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αφού έδωσε στην ίδια ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι της Toni Braxton για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού demo, το οποίο αργότερα ο ίδιος έστειλε σε 4 διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες.

Τρεις από τις εταιρείες απέρριψαν την Μπρίτνεϊ υποστηρίζοντας πως το κοινό ενδιαφέρεται περισσότερο για boy bands και συμπληρώνοντας πως δεν υπήρχε χώρος στη δισκογραφία για μία νέα Μαντόνα. Η Jive Records (Θυγατρική της Zomba Label Group και ιδιοκτησία της Sony Music Entertainment) είχε διαφορετική άποψη όταν την άκουσε να τραγουδάει το "I Have Nothing" της Whitney Houston, και έτσι τον Μάρτιο του 1998 η Μπρίτνεϊ κλείστηκε στο Cheiron Studios της Στοκχόλμης στη Σουηδία για την ηχογράφηση του πρώτου της άλμπουμ μαζί με καταξιωμένους παραγωγούς.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της

Στις 23 Οκτωβρίου του 1998 κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το πρώτο single της Μπρίτνεϊ, δια χειρός Max Martin με τίτλο «Baby One More Time». Το συγκεκριμένο κομμάτι προτάθηκε αρχικά στο γυναικείο συγκρότημα TLC, οι οποίες και το απέρριψαν, και κατόπιν στους Backstreet Boys που επίσης το απέρριψαν.

Τελικά το κομμάτι έμελλε να γίνει η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο προπομπός του ομότιτλου άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 12 Ιανουαρίου του 1999. Το τραγούδι “…Baby One More Time”, αποτέλεσε τεράστια επιτυχία και το single πούλησε περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως κερδίζοντας έτσι μία θέση στη λίστα με τα πιο εμπορικά singles όλων των εποχών.

Επίσης το τραγούδι χάρισε στην Μπρίτνεϊ την πρώτη της υποψηφιότητα στα Grammy στην κατηγορία Best Female Pop Vocal Performance. Όσο για το άλμπουμ, αυτό ξεπέρασε τις 30 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, κατακτώντας την κορυφή των τσάρτς σε 15 χώρες και αποτελεί μέχρι και σήμερα το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην καριέρα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Το ντεμπούτο άλμπουμ της Μπρίτνεϊ της χάρισε συνολικά 5 παγκόσμια hits: “…Baby one more time”, “(You Drive Me) Crazy”, “Sometimes”, “Born to make you Happy” και “From The Bottom Of My Broken Heart”.

«Oops… I Did It Again»

Στις 16 Μαΐου του 2000 η Μπρίτνεϊ κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Oops… I Did It Again», το οποίο για μία ακόμη φορά έφερε τη σφραγίδα του Max Martin. Το Oops...!I Did It Again σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων για γυναίκα καλλιτέχνη στις Ηνωμένες Πολιτείες μιας και την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε πάνω από 1.319.000 αντίτυπα.

Το ρεκόρ αυτό 15 χρόνια μετά καταρρίφθηκε από την Adele με το άλμπουμ 22 πουλώντας 3.380.000 αντίτυπα, όμως η Μπρίτνεϊ συνεχίζει να κατέχει το ρεκόρ για έφηβη καλλιτέχνη με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Στα τέλη του 2001 κυκλοφορεί ο τρίτος δίσκος της Μπρίτνεϊ με έναν αρκετά διαφορετικό ήχο, πιο ώριμος όπως έχει χαρακτηριστεί από κριτικούς. Πρώτο single το Ι'm A Slave 4 U το οποίο έγινε γνωστό όταν το τραγούδησε παρέα με ένα πύθωνα στη σκηνή των MTV Video Music Awards. Η εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards εκείνη τη χρονιά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήθηκε πολύ από τα media. Θεωρείται μία από της πιο γνωστές, θρυλικές και αξέχαστες στιγμές στην τριαντάχρονη ιστορία των βραβείων.

Οι επιτυχημένοι δίσκοι, οι βραβεύσεις και οι sold out παγκόσμιες περιοδείες συνεχίστηκαν για χρόνια, με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς να έχει φανατικό κοινό παγκοσμίως. Πίσω από τα φώτα και τη λάμψη όμως, η ποπ σταρ είχε να αντιμετωπίσει και άλλες προκλήσεις.

Η «απευλευθέρωση» από τα δεσμα του πατέρα της

Στις 4 Ιανουαρίου 2019,η Britney Spears ανακοίνωσε ότι το Britney:Domination ακυρώνεται αφού ο πατέρας της είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η εταιρεία της ανακοίνωσε επίσης ότι η Britney θα έκανε ένα διάλειμμα διαρκείας, θέτοντας όλες τις δραστηριότητες και δεσμεύσεις της σε αναβολή, ώστε να μπορεί να περάσει χρόνο με την οικογένειά της.

Εάν πραγματοποιούνταν το σόου η Britney θα έπαιρνε για κάθε παράσταση 507.000 δολάρια. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους η Britney Spears εισήχθη με τη θέληση της σε ψυχιατρική κλινική,για έναν μήνα,για να διαχειριστεί το άγχος που της προκάλεσε το πρόβλημα υγείας του πατέρα της. Ωστόσο μια ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο Britney's Gram ανέφερε ότι ο πατέρας της χαίρει άκρας υγείας και ότι η Britney Spears εισήχθη στην ψυχιατρική κλινική με τη βία από τον πατέρα της γιατί ήθελε να σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή που της χορηγούσαν από το 2007.

Μετά που επιβεβαιώθηκαν οι αναφορές ξεκίνησε το κίνημα #freebritney στα social media απαιτώντας την ελευθερία της από τα "δεσμά" του πατέρα της και επιστροφή της περιουσίας της. Η εταιρεία της δεν το δέχτηκε και ξεκίνησε να απενεργοποιεί λογαριασμούς στο Instagram οι οποίοι περιλάμβαναν το hashtag #freebritney. Τελικά, τον Σεπτέμβριο του 2021 το δικαστήριο ανέστειλε το δικαίωμα του πατέρα της 39χρονης (τότε) τραγουδίστριας από το καθεστώς της εποπτείας που είχε τον έλεγχο της ζωής της για 13 χρόνια.

Η προσωπική της ζωή

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν απασχολούσε τα μέσα μόνο για τις τεράστιες μουσικές επιτυχίες της, αλλά και για τις σχέσεις της. Από το 1998 μέχρι το 2002 ήταν σε σχέση με τον τραγουδιστή Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2004, παντρεύτηκε τον τότε χορευτή της, Κέβιν Φεντερλάιν στη Καλιφόρνια. Απέκτησαν δύο γιους: τον Σον Πρέστον (γενν. 14 Σεπτεμβρίου 2005) και τον Τζέιντεν Τζέιμς (γενν. 12 Σεπτεμβρίου 2006). Χώρισαν τον Νοέμβριο του 2006 αλλά το διαζύγιο τους εκδόθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2007.

Το 2010, ξεκίνησε τη σχέση της με τον ηθοποιό Τζέισον Τράουϊκ και έναν χρόνο αργότερα αρραβωνιάστηκαν. Τελικά, χώρισαν τον Ιανουάριο του 2013. Από τον Φεβρουάριο του 2013 έως τον Αύγουστο του 2014, ήταν σε σχέση με τον δικηγόρο Ντέιβιντ Λουσάδο αλλά χώρισαν εξαιτίας απιστίας του.

Το 2016, ξεκίνησε τη σχέση της με τον ηθοποιό και μοντέλο Σαμ Ασγκάρι. Αρραβωνιάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021. Στις 11 Απριλίου 2022, η Σπίαρς ανακοίνωσε την τρίτη της εγκυμοσύνη (πρώτο παιδί με τον Ασγκάρι) αλλά απέβαλε ένα μήνα αργότερα. Ο γάμος Σπίαρς-Ασγκάρι έγινε στις 9 Ιουνίου 2022 στη Καλιφόρνια σε μία μοναδική τελετή. Ωστόσο, μετά από 14 μήνες έγγαμου βίου, ο Σαμ Ασγκάρι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Σύμφωνα με ειδήσεις, η ποπ σταρ δεν ήταν πιστή στον σύζυγό της, ενώ κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν πως πολλές φορές η συμπεριφορά της ήταν αλλοπρόσαλλη απέναντι στον σύζυγό της ή και επιθετική.

Η μάχη με το αλκοόλ

Η ζωή επεφύλασε και άλλες προκλήσεις για την Μπρίτνεί Σπίαρς, καθώς το 2007, απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης με τη συμπεριφορά της. Τον Φεβρουάριο του 2007, εμφανίστηκε με τελείως ξυρισμένο κεφάλι, καθώς όπως η ίδια είπε αργότερα, θέλησε να πετάξει από πάνω της την εικόνα του sex symbol που κάποιοι άλλοι της φόρτωσαν.

Επίσης, εντοπίστηκε από τους δημοσιογράφους να χτυπάει με μια ομπρέλα ξένα αυτοκίνητα έξω από το σπίτι του πρώην συζύγου της (Kέβιν Φαντερλάιν). Αφού είχε ξυρίσει το κεφάλι της, εισήχθη οικειοθελώς σε κλινική αποτοξίνωσης για τον εθισμό της στο αλκοόλ. Στις 3 Ιανουαρίου 2008, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ψυχιατρική κλινική του Λος Αντζελες.

Η ζωή της σήμερα

H Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά το τέλος του γάμου της με τον Σαμ Ασγκάρι, ζει μόνη της έχοντας κοντά της μόνο τον μάνατζέρ της, σύμφωνα με την οικογένειά της, που δεν κρύβει την ανησυχία της για εκείνη.

Η ίδια, στην πρώτη της ανάρτηση στο Instagram από την Τετάρτη 16 Αυγούστου που έγινε γνωστή η είδηση του χωρισμού τους, αποκάλυψε ότι σκοπεύει να αγοράσει ένα άλογο.

«Αγοράζω ένα άλογο σύντομα!!! Τόσες πολλές επιλογές είναι κάπως δύσκολο!!! Ένα άλογο που ονομάζεται Sophie και ένα άλλο που ονομάζεται Roar;;;; Δεν μπορώ να αποφασίσω!!! Μήπως θα πρέπει να ενταχθώ στη συντροφικότητα και να βάλω ένα ροζ καουμπόικο καπέλο;;;; Όπως και να έχει, νομίζω ότι βρήκα την αδυναμία μου με το Roar», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Στη φωτογραφία φαινόταν να ιππεύει ένα καφέ άλογο στην παραλία ενώ χαμογελούσε στην κάμερα. Κανείς δεν γνωρίζει ωστόσο αν είναι πραγματικά χαρούμενη...