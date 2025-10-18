Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο πρώην σύζυγός της αποκαλύπτει πόσα λεφτά πήρε μετά το διαζύγιο

Ο 47χρονος Κέβιν Φέντερλαϊν, πρώην σύζυγος της Μπίτνεϊ Σπιαρς αποκάλυψε λεπτομερείς πληροφορίες για την οικονομική του κατάσταση μετά από το διαζύγιο του με την γνωστή τραγουδίστρια, «βγάζοντας στη φόρα» ακόμη και το ακριβές ποσό που έλαβε από εκείνη ως διατροφή.

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «You Thought You Knew» που κυκλοφόρησε στις 21 Οκτωβρίου, ο πρώην χορευτής, που ήταν παντρεμένος με την ποπ σταρ από τον Σεπτέμβριο του 2004 μέχρι το 2006, αποκάλυψε ότι λάμβανε 20.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή για τους δύο γιους τους, τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν Τζέιμς, καθώς και επιπλέον 20.000 δολάρια μηνιαίως ως αποζημίωση για το μισό της διάρκειας του 26μηνου γάμου τους.

Παρά το γεγονός ότι έκανε αποκαλυπτικές δηλώσεις δεν ανέφερε το συνολικό ποσό που έλαβε από το διαζύγιό του με την 43χρονη Σπίαρς, το οποίο φέρεται να ήταν της τάξης του 1-1,3 εκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με το People.

Σήμερα, στα 47 του, παραδέχεται πως δεν ήταν «οικονομικά άνετος» μετά τον χωρισμό, καθώς «τα χρήματα δεν κράτησαν όσο θα φανταζόταν κανείς».

«Οι άνθρωποι ακούν τέτοια στοιχεία και νομίζουν ότι είσαι οικονομικά σίγουρος. Αλλά η πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτό. Το να μεγαλώνεις δύο μικρά αγόρια στο Λος Άντζελες, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και τη σταθερότητα που χρειάζονταν, είχε ένα κόστος που θα έκανε οποιονδήποτε να γυρίζει το κεφάλι του», είπε στο βιβλίο του.

Ο Κέβιν Φέντερλαϊν είχε υπογράψει ένα «αρκετά τυπικό» προγαμιαίο συμβόλαιο με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρά το γεγονός ότι τότε δεν πίστευε ότι ήταν αναγκαίο, αφού «δεν ήταν κάποιος τεμπέλης που απλώς περίμενε να του έρθει η επιταγή», προσθέτοντας ότι πριν από τον γάμο τους, «ήταν εκεί έξω και δούλευε σκληρά».