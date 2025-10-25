Μενού

Μπρίτζετ Τζόουνς: Η θρυλική ηρωίδα του βρετανικού σινεμά αποκτά το δικό της άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου

Μία από τις πιο αγαπητές ηρωίδες σε βρετανική rom-com, γίνεται σύμβολο του λονδρέζικου πνεύματος.

Ρενέ Ζελβέγκερ
Ρενέ Ζελβέγκερ | YouTube
Η θρυλική ηρωίδα Μπρίτζετ Τζόουνς που δημιούργησε η Έλεν Φίλντινγκ και ενσάρκωσε για πρώτη φορά η Ρενέ Ζελβέγκερ το 2001, πρόκειται να ζωντανέψει ξανά. 

Όχι με μια επιπλέον ταινία, άλλωστε αυτό συνέβη την προηγούμενη χρονιά με το επιτυχημένο Bridget Jones: Mad About the Boy, αλλά με ένα άγαλμα στην πλατεία Leicester - το πιο εμβληματικό σημείο για τους λάτρεις του σινεμά.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
 

