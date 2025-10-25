Μπρίτζετ Τζόουνς: Η θρυλική ηρωίδα του βρετανικού σινεμά αποκτά το δικό της άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου

Η θρυλική ηρωίδα Μπρίτζετ Τζόουνς που δημιούργησε η Έλεν Φίλντινγκ και ενσάρκωσε για πρώτη φορά η Ρενέ Ζελβέγκερ το 2001, πρόκειται να ζωντανέψει ξανά.
Όχι με μια επιπλέον ταινία, άλλωστε αυτό συνέβη την προηγούμενη χρονιά με το επιτυχημένο Bridget Jones: Mad About the Boy, αλλά με ένα άγαλμα στην πλατεία Leicester - το πιο εμβληματικό σημείο για τους λάτρεις του σινεμά.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Ο αστυνομικός υπηρεσίας δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο - «Βράζει» ο Μπαλάσκας
- Εριέττα Μόλχο, η Εβραιοπούλα των Τεμπών που δεν βρέθηκε ποτέ: Η γιαγιά της μπήκε σε τρένο για το Άουσβιτς και γλίτωσε
- Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός του Αλκίνοου Ιωαννίδη και της Δήμητρας Γαλάνη στον Διονύση Σαββόπουλο
- Εκτός ΑΝΤ1 ο Αντώνης Παπαδάκης, προετοιμάζεται για επιστροφή ο Γιώργος Παπαδάκης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.