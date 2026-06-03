Μπρουκ Σιλντς: Η σκηνή στα «Φιλαράκια» που άλλαξε για πάντα την καριέρα της

Ήταν 1996 όταν η Μπρουκ Σιλντς (Brooke Shields) συμμετείχε στο sitcom Friends υποδυόμενη μια εμμονική θαυμάστρια που πίστευε ότι ο Τζόι είναι στην πραγματικότητα ο τηλεοπτικός χαρακτήρας που ενσάρκωνε στη σαπουνόπερα Days of Our Lives, δηλαδή ο νευροχειρουργός Δρ. Ντρέικ.

Στο επεισόδιο The One After the Super Bowl το οποίο η Μπρουκ Σιλντς χαρακτήρισε ως «χρυσάφι κωμωδίας» γίνεται μια παρέλαση από σταρ όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ με την ηθοποιό της «Γαλάζιας Λίμνης» να αναφέρει σε podcast ότι «κατάφερε να σταθεί ισάξια δίπλα τους».

Διαβάστε ακόμα: Η Μπρουκ Σιλντς, στα 60 της, νιώθει περισσότερο σέξι απ’ ότι στην εφηβεία της

Η σκηνή που ανέτρεψε την εικόνα της

Η Μπρουκ Σιλντς παραδέχτηκε ότι το κοινό την είχε κατατάξει ως ένα σχεδόν απρόσιτο supermodel και η σκηνή στα «Φιλαράκια» που γλείφει τα δάχτυλα του Τζόι ως «τρελή θαυμάστρια» τσαλάκωσε αυτή την εικόνα δίνοντάς και στην ίδια την ευκαιρία να εξερευνήσει κωμικές της πτυχές.

«Είχα έναν από τους πιο αστείους ρόλους που είχαν γραφτεί σε ολόκληρο το επεισόδιο. Στην αρχή δεν με άφηναν να το κάνω, γιατί θεωρούσαν ότι έκανε τον χαρακτήρα υπερβολικά τρελό.

Εγώ όμως επέμενα: “Πρέπει να το κάνω, σας παρακαλώ”. Την τελευταία στιγμή γυρίσαμε μία λήψη χωρίς αυτό, αλλά μετά ο showrunner είπε: “Shields, βάλ’ το ξανά”. Εκείνη η στιγμή αποτύπωνε τέλεια την παράνοια του χαρακτήρα. Ήταν απλώς τρελή.»

Το σοκ του να βλέπουν κάποιον που θεωρούσαν ένα είδος supermodel, άψογο και απρόσιτο, να γλείφει τα δάχτυλα ενός άντρα και να γελά σαν τρελή, έκανε τον κόσμο να αναρωτιέται:

“Τι είναι αυτό που βλέπουμε; Δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι”. Και αυτό άλλαξε τα πάντα. Μου χάρισε τη δική μου τηλεοπτική σειρά και μου έδωσε την ευκαιρία να εξερευνήσω πραγματικά το κωμικό μου ταλέντο.»

Σημειώνεται ότι το 1996 η Μπρουκ Σιλντς ανέλαβε τον πρώτο της μεγάλο τηλεοπτικό ρόλο στο sitcom Suddenly Susan το οποίο σημείωσε επιτυχία ειδικά στις αρχικές σεζόν.