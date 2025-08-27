Μπρους Γουίλις: «Χάνει την ομιλία και ο εγκέφαλός του τον αφήνει» είπε η σύζυγός του

Συνέντευξη στο αμερικάνικο δίκτυο ABC παραχώρησε η σύζυγος του Μπρους Γουίλις (Bruce Willis), Emma Heming Willis, μιλώντας για την κατάσταση της υγείας του δύο χρόνια μετά τη διάγνωση με μετωποκροταφική άνοια.

«Ο εγκέφαλός του τον αφήνει και σιγά, σιγά χάνει κι άλλο την ομιλία του» είπε η Emma Heming Willis για τον Μπρους Γουίλις, προσθέτοντας πως μπορεί να κινηθεί και είναι σχετικά υγιής παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Είναι μόνο ο εγκέφαλός του που τον αφήνει. Χάνει την ομιλία του. Έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε και έχουμε βρει έναν τρόπο να επικοινωνούμε μαζί του, που είναι απλά διαφορετικός» συμπλήρωσε σχετικά η Emma Heming Willis στην ίδια συνέντευξη.

Μπρους Γουίλις: Τι είπε η σύζυγός του

«Για κάποιον που ήταν πολύ ομιλητικός και πολύ κοινωνικός, ήταν λίγο πιο ήσυχος και, όταν η οικογένεια μαζευόταν, απλώς έλιωνε λίγο» είπε η Heming Willis στο ABC για τα πρώτα συμπτώματα του συζύγου της.

«Ένιωθε λίγο απομακρυσμένος, λίγο ψυχρός, όχι όπως ο Μπρους που ήταν πολύ ζεστός και πολύ στοργικός. Το να γίνει το αντίθετο από αυτό ήταν ανησυχητικό και τρομακτικό».

Η Heming Willis και ο Willis παντρεύτηκαν το 2009 και έχουν δύο κόρες. Το βιβλίο της για τη φροντίδα του Γουίλις– με τίτλο Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path (Απροσδόκητο ταξίδι: Βρίσκοντας δύναμη, ελπίδα και τον εαυτό σου στο μονοπάτι της φροντίδας) – θα εκδοθεί στις 9 Σεπτεμβρίου.