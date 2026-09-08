Μπρους Κάμπελ: «Η εκτίμηση είναι ότι θα ζήσω ακόμα μια πενταετία» - Ο ηθοποιός του Evil Dead για την υγεία του

Ο Μπρους Κάμπελ Bruce Campbell μιλάει ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας του, μετά την αποκάλυψη ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο.

Κατά την εμφάνισή του στις 2 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή The Adam Carolla Show, ο ηθοποιός του Evil Dead αποκάλυψε ότι, μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο, οι γιατροί τού έδωσαν «πέντε χρόνια, πάνω-κάτω». Δεν αποκάλυψε από ποιο είδος καρκίνου πάσχει.

«Με τον τύπο καρκίνου που έχω, για τον οποίο δεν θέλω να μιλήσω, η τωρινή εκτίμηση είναι μια πενταετία», είπε ο Campbell. «Έχω αποφασίσει, όμως, πολύ συγκεκριμένα, να ζήσω με αυτόν και όχι να πεθάνω από αυτόν».

Στη συνέχεια είπε ότι είναι εύκολο να «πέσεις σε μια τεράστια τρύπα» όταν πρόκειται για τον καρκίνο, καθώς «η τρύπα του καρκίνου είναι τεράστια». Εξήγησε: «Μπορείς να μπεις σε ομάδες 10.000 ανθρώπων που έχουν ακριβώς αυτό που έχεις κι εσύ. Δεν πρόκειται να το αγγίξω ούτε με κοντάρι δέκα μέτρων».

Ο Campbell εμφανίστηκε στο podcast για να προωθήσει τη νέα του ταινία, Ernie & Emma, η οποία αφηγείται την ιστορία ενός πωλητή αχλαδιών από μια μικρή πόλη, μετά τον θάνατο της συζύγου του, Emma.

In a conversation with TheWrap this morning, Bruce Campbell shared his perspective on his cancer diagnosis.



"It has given me appreciation for the present...Appreciation and gratitude has come out of nowhere, it's very hard to describe." pic.twitter.com/7cLvWldN44 — TheWrap (@TheWrap) September 5, 2026

Παρά την κατάσταση της υγείας του, ο Campbell είπε ότι αποφάσισε να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά: «Όταν προωθώ αυτή την ταινία, δεν έχω τίποτα. Είμαι απολύτως ελεύθερος και καλά όταν προωθώ αυτή την ταινία. Πρέπει να πάρεις την απόφαση, “Εντάξει, αλλά πρέπει να σταματήσω όλα όσα κάνω εξαιτίας αυτού;” Λοιπόν, όχι. Είναι, κυριολεκτικά, μια ζωή τύπου “χτύπα τον τυφλοπόντικα”».

Πρόσθεσε: «Δεν πεθαίνεις από τον καρκίνο, πεθαίνεις από αυτά που σου κάνει ο καρκίνος. Σου προκαλεί περίεργα πράγματα, τα αντιμετωπίζεις και συνεχίζεις».

Τον Μάρτιο, ο Campbell είχε ανακοινώσει δημόσια ότι αντιμετωπίζει μια πάθηση η οποία είναι «αντιμετωπίσιμη, αλλά όχι ιάσιμη».