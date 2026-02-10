Μυρτώ Αλικάκη: Η ενόχληση σε ερώτηση για τον Πέτρο Λαγούτη - «Το θεωρώ φτηνό να ασχολούμαστε με όλα αυτά»

Η Μυρτώ Αλικάκη έδωσε χθες (9/2) βράδυ το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» στο Θέατρο Ψυρρή όπου πρωταγωνιστεί ο πρώην σύζυγός της, Πέτρος Λαγούτης και δεν έκρυψε την ενόχλησή της όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τον πρόσφατο χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ.
«Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω, με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία για τον οποιονδήποτε και χωρίς να θέλω να προσβάλω και κανέναν, το θεωρώ πολύ φτηνό πράγμα», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.
«Το θεωρώ φτηνό να ασχολούμαστε με όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζουμε τι μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι ή πόσο σοβαρά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό έχω να πω», πρόσθεσε η ίδια.
«Σας απάντησα απλώς σαν να ήμουν εγώ στη θέση του και σας είπα πώς νιώθω για όλα αυτά», εξήγησε στο τέλος η Μυρτώ Αλικάκη.
