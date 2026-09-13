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Το μυστικό της ευτυχίας κρύβεται σε μία άσκηση 2 λεπτών, σύμφωνα με ειδικό του Χάρβαρντ

Είναι αυτό το ένα πράγμα που παραλείπεις εξαιτίας της δύσκολης καθημερινότητας

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Ζευγάρι απολαμβάνει τη θέα | Shutterstock
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Μία μελέτη του Χάρβαρντ εξηγεί πως το Νο. 1 κοινό χαρακτηριστικό των πιο ευτυχισμένων και μακροβιότερων ανθρώπων, είναι η διατήρηση των προσωπικών τους σχέσεων και η φροντίδα τους.

«Επενδύστε στις σχέσεις, επενδύστε στις συνδέσεις και επενδύστε σε ό,τι βρίσκετε ουσιαστικό», είχε δηλώσει ο Δρ. Ρόμπερτ Γουόλντινγκερ, διευθυντής του Harvard Study of Adult Development, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο φεστιβάλ ευεξίας των New York Times.

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